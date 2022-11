Was die Brüggenerin Angelique Optenplatz in ihrem Laden „Exquisite by Angelique“ verkauft, lässt staunen. An der Klosterstraße 79 sind Produkte für Hund und Pferd, wie etwa Glitzerbalm für Hufe, aber einiges die modebewusste Reiterin zu finden. Die Öffnungszeiten sind: freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr.