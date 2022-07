Engagement in Brüggen : Das sind die eifrigen Ehrenamtler in der Burggemeinde

In der Brachter Mühle erhielten rund 60 engagierte Aktive eine Ehrenamtskarte; erstmals gab es dort auch Jubiläums-Ehrenamtskarten. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Aktiv für junge Schützen, in einer Selbsthilfe-Gruppe oder für geflüchtete Frauen: In der Burggemeinde engagieren sich zahlreiche Menschen in ihrer Freizeit für andere. Ohne sie wären manche Angebote nicht möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka

Claudia Henkel (58) ist seit 2015 in der Flüchtlingshilfe tätig, zuvor hat sie sich für die Tafel eingesetzt. Sie wollte mehr tun: Anfangs half sie beim Deutschunterricht, jetzt kümmert sie sich begeistert um die Familien in der Plauderrunde, bietet einen Nähkursus an für geflüchtete Frauen freitags von 9 bis 11 Uhr in der Kirche an der Stifter-Straße. Zudem organisiert Henkel mit Andrea Rißdorf von der DLRG und Nicole Dings einen Schwimmkursus. Finanziert mit Fördergeldern stellt die Gemeinde Brüggen dafür montags für eine Stunde das Hallenbad zur Verfügung. „Ich wollte mit den Frauen etwas alleine machen, da sie sonst selten rauskommen“, erzählt Henkel. So gibt es regelmäßig auch Ausflüge, etwa zur Wegberger Mühle oder zur Dorenburg.

Claudia Henkel gehörte zu den rund 60 Ehrenamtlern, die Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) jetzt an der Brachter Mühle begrüßen konnte. Die Gemeindeverwaltung hatte alle Aktiven dorthin eingeladen, um ihnen die von den Vereinen und Organisationen beantragten Ehrenamtskarten zu übergeben. Bei dem Treffen wurden jetzt erstmals sieben Jubiläumsehrenamtskarten ausgehändigt.

Info Was die Ehrenamtskarte in Brüggen bringt Rabatte Mit der Ehrenamtskarte wird etwa der Eintrittspreis im Hallenbad und für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle reduziert, freien Eintritt gibt es ins Museum „Mensch & Jagd“, die Nutzung der Bücherei ist gebührenfrei. Auch Gewerbetreibende bieten Vergünstigungen.

„An jeder Stelle, wo ihr tätig wart, habt ihr geholfen. Ich möchte keine Personen oder Gruppen einzeln hervorheben: Ihr seid alle prima“, sagte Gellen. Bedingung für den Erhalt der Ehrenamtskarte ist unter anderem, sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr im Gemeindegebiet ehrenamtlich zu engagieren.

Uschi und Peter Wollborn leiten eine Selbsthilfe-Gruppe in Brüggen. Foto: Birgit Sroka

Um die Jubiläumsehrenamtskarte in Brüggen zu erhalten, muss man dort mindestens 25 Jahre ehrenamtlich aktiv sein; sie gilt, so lange man lebt. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz wurden Hans-Willi Cüsters, Hans-Leo Giehlen, Jürgen Giesen, Friedhelm Strucken, Helga Schroers, Bernd Schroers und Benita Weiß geehrt.

Michaele Mewißen ist aktiv im Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend. Foto: Birgit Sroka

Zu den weiteren Ehrenamtlern gehören Uschi (54) und Peter (60) Wollborn. Sie leiten die Brüggener Selbsthilfegruppe „AGUS – Angehörige um Suizid“. Vor etwa fünf Jahren verloren sie ihre Tochter. Seit zweieinhalb Jahren engagieren die beiden sich in Brüggen für Menschen, die auch solch einen tragischen Verlust zu verkraften haben. Jeden dritten Samstag im Monat treffen sich Teilnehmer im BIS an der Klosterstraße 5 in Brüggen.

„Wir moderieren nicht, wir stellen nur den Rahmen“, sagt Peter Wollborn. Schuldgefühle seien ein Thema, das besprochen werde, ebenso tiefe Trauer und die Frage nach dem Warum. Teils könne man in der eigenen Familie den Suizid nicht mehr ansprechen. Meist sind rund zehn von 30 Teilnehmern in Brüggen dabei, einige kommen regelmäßig, andere nehmen nach Bedarf teil. Die meisten der Teilnehmer leben im Kreis Viersen, einige aber auch in Düsseldorf, Kaarst oder Dormagen. Das Paar ist zudem auf Facebook in der Online-Selbsthilfegruppe des AGUS aktiv und hat für die Brüggener Gruppe eine eigene Facebook-Seite.