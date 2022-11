Engagement für besseres Klima : Das sind Brüggens beste Klimaschützer

Am Standort Bracht der Gesamtschule Brüggen überreichte Frithjof Gerstener (l.) drei Klimaschutzpreise an Vertreterinnen der Gesamtschule und der beiden ausgezeichneten Kitas. Foto: bigi

Brüggen In Brüggen wurde jetzt der Klimaschutzpreis 2022 verliehen, den das Unternehmen Westenergie und die Gemeinde ausgelobt haben. Das sind die drei ausgezeichneten von insgesamt fünf Projekten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka und Daniela Buschkamp

„Damit Ihr als junge Menschen im Einklang mit der Welt leben könnt, muss jetzt gehandelt werden“, sagt Frithjof Gerstner, Kommunalmanager des Unternehmens Westenergie, als er die Klimaschutzpreise am Brachter Standort der Gesamtschule Brüggen übergibt. Er freue sich immer über die große Bandbreite der Wettbewerbsteilnehmer, deren Einsendungen auch von Kreativität zeugten. Die Projekte würden in besonderem Maße dazu beitragen, die Natur und die Artenvielfalt in der Region zu erhalten und zu fördern. „Ein solcher Einsatz hat eine Belohnung verdient und motiviert hoffentlich dazu, weiterhin behutsam und rücksichtsvoll mit der Umwelt umzugehen“, so Gerstner. Dass fünf Beiträge eingereicht wurden, sei für eine Kommune der Größe Brüggens viel. Auch Gesamtschulleiter Heiko Glade freute sich über diesen Preis. Bereits 2019 wurde die Gesamtschule für das Projekt „Umweltrat“ ausgezeichnet.

Den ersten Platz und damit ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro erhielt die Gesamtschule Brüggen. Deren Fünft- und Sechstklässler am Standort Bracht hatten an einem Umweltwettbewerb teilgenommen. „Es fehlte an Aktion, so hat der Umweltrat der Schule entschieden, einen Wettbewerb auszuloben“, beschreibt Lehrer Christian Croonenbroek das Ziel des Schulwettbewerbs.

Info Seit 1995 wird der Preis ausgelobt Preis Den Klimaschutzpreis verleiht das Energieunternehmen gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen. Mögliche Preisträger sind örtliche Vereine oder Organisationen, die sich besonders um den Klimaschutz verdient gemacht haben. Die Gesamthöhe der Preisgelder ist abhängig von der Größe der Gemeinde; für Brüggen liegt sie bei 1000 Euro.

Spenden für den Regenwald wurden über diverse Aktionen gesammelt. Tiktok-Videos klärten auf, wie die Umwelt besser geschützt werden kann. Die Gewinner-Klasse hatte sich auf vier Themen geeinigt. So wurde im schuleigenen Schrebergarten Unkraut gerupft, Reparaturarbeiten wurden in Eigenregie ausgeführt. Auch ein Insekten- und Bienenhotel wurde im Schrebergarten aufgebaut; das soll zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen. Außerdem starteten die Gesamtschüler eine Umfrage an der Schule, wie groß der Bedarf an veganen oder vegetarischen Mahlzeiten an der Schule ist.

Den zweiten Platz mit einem Preisgeld von 300 Euro erhielt der Kindergarten Lüttelbracht direkt für eine ganze Reihe von kleinen Projekten. Wie man Wasser leiten kann, wurde mit den Kindern besprochen, es wurde Müll gesammelt, ein Naschgarten wurde angelegt. Das aktuelle Projekt ist der Aufbau einer Wurmkiste. „Dazu sammeln die Kinder den Bioabfall der Mahlzeiten und füttern damit morgens die Würmer in der Wurmkiste“, beschreibt die Kindergarten-Leiterin Claudia Körstgens.

Über den dritten Platz und 200 Euro kann sich das Team im Kindergarten Born freuen. Die Einrichtung war bereits im Jahr 2020 mit dem Klimaschutzpreis gewürdigt worden. Jetzt wurde sie ausgezeichnet für das Projekt „Woher kommt das Essen und was hat das mit dem Klima zu tun?“. „Wir sind immer viel in der Natur unterwegs und haben auch ein Hochbeet. Den Kindern wird vermittelt, dass der Einkauf regionaler Produkte gut für das Klima ist, indem lange Lieferwege vermieden werden“, erzählt die Leiterin der Einrichtung, Susanne Frenken. Die Kinder besuchten einen Landwirt bei der Brokkoli-Ernte. Aus geschenktem Gemüse wurde eine leckere Suppe gekocht. Außerdem gibt es im Garten der Einrichtung einen Kartoffelturm. „So erfahren die Kinder, wie die Nahrung wächst – und dann schmeckt es doppelt so gut“, sagt Frenken zufrieden.

Martin Houbertz, Sachgebietsleiter in der Burggemeinde, sagte, dass die Gemeinde Brüggen die Patenschaft für das Klimaschutzkonzept im Kreis Viersen übernommen habe. Projekte werden gemeinschaftlich dazu ausgestaltet. „Bei uns liegt der Schwerpunkt bei den Schulen und Kindergärten“, so Houbertz.