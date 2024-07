Gratis-Bewegungsangebot Die Sportwoche in Viersen 2024 – das ist das Programm

Die Sportwoche findet draußen an der frischen Luft statt und soll dabei den Spaß an der Bewegung vermitteln und das Kennenlernen neuer Sportangebote der Viersener Vereine in den Vordergrund rücken. Alle Kurse sind kostenlos und eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Wer mitmachen möchte, kommt einfach vorbei.