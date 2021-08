„Das perfekte Dinner“ aus Viersen und Mönchengladbach : Diese fünf kochen um die Wette

Die fünf Teilnehmer haben sich auch nach dem Dreh bereits häufiger getroffen. Foto: Rainer Kunz

Mönchengladbach/Viersen Fünf Kandidaten aus der Region bitten in dieser Woche bei der Fernsehsendung auf „Vox“ zu Tisch. Eine Viersenerin ist mit dabei.

Von Christoph Wegener

Vier vollkommen Fremde im eigenen Haus zu bewirten und dabei auch noch bei jedem Handgriff gefilmt zu werden, ist für Hobbyköche eine ungewohnte Situation. Normalerweise servieren sie ihr Essen schließlich der eigenen Familie und Freunden. Auch die sind zwar bisweilen strenge Kritiker, aber der Druck ist bei unbekannten Essern ungleich höher.

Drei Mönchengladbacher, eine Wegbergerin und eine Viersenerin haben sich im vergangenen Herbst trotzdem aus ihrer Komfortzone herausgetraut. Gemeinsam nahmen sie an der Fernsehshow „Das perfekte Dinner“ teil. In dieser Woche werden die fünf Folgen mit den niederrheinischen Kandidaten nun auf dem Privatsender „Vox“ ausgestrahlt. Das Prinzip ist denkbar einfach: Jeder Teilnehmer lädt die anderen zu sich nach Hause ein und serviert ihnen ein Drei-Gänge-Menü. Das Essen wird bewertet und am Ende der Woche ein Sieger gekürt.

Rainer Kunz (57) wohnt mit seiner Familie in Hamern. Er ist vor zwei Jahren nach Gladbach gezogen. Foto: Rainer Kunz

Um den Sieg ging es Rainer Kunz allerdings gar nicht. „Wir sind erst vor zwei Jahren nach Gladbach gezogen und ich habe mich deswegen vor allem darauf gefreut, neue Leute in der Stadt kennenzulernen“, erzählt der Hesse. Entsprechend sei es ihm nicht schwergefallen, vier Unbekannte in seinem Haus in Hamern willkommen zu heißen. Eine größere Herausforderung war dagegen das Kochen: „Bisher habe ich noch nie unter Druck etwas zubereitet“, berichtet er. Auch an das ständig präsente Fernsehteam und die Drehzeiten musste er sich erst gewöhnen: „Wir haben an manchen Tagen über zwölf Stunden gefilmt, das war schon anstrengend.“ Trotzdem fällt sein Urteil eindeutig aus. „Wir waren eine sehr harmonische Truppe und haben uns auch nach dem Dreh schon einige Male getroffen“, berichtet Kunz begeistert.

Sarah Franssen (22) aus Viersen hat zwei Kochbücher veröffentlicht. Sie kocht gerne gesund. Foto: Sarah Franssen

Letzterem stimmt Sarah Franssen aus Viersen uneingeschränkt zu. Auf einen weiteren Dreh würde sie sich dagegen nicht einlassen. „Es war emotional und körperlich sehr anstrengend. Schon eine Woche vor dem Dreh konnte ich nicht richtig schlafen“, erzählt die 22-Jährige. Alleine ist sie es gewohnt, vor laufender Kamera zu kochen. Die Bloggerin veröffentlicht regelmäßig Videos mit Rezeptideen im Internet und hat bereits zwei Kochbücher herausgegeben. „Ich will zeigen, dass gesunde Küche sehr facettenreich sein kann“, sagt sie. Nutzer, die ihr im Internet folgen, haben Franssen auf die Idee gebracht, sich der Sendung zu bewerben.

Jörg Engels (43) aus Wickrathberg serviert gerne Zutaten von seinem eigenen Hof. Foto: Jörg Engels

Auch Jörg Engels kocht gerne gesund für seine Frau und die beiden Kinder. Ein Gemüse gehört dabei zu fast jedem Gericht: „Ich arbeite gerne mit Kartoffeln. Als Kartoffelbauer liegt das auch nahe“, sagt der 43-Jährige und lacht. Was macht für einen Experten wie Engels denn die perfekte Kartoffel aus? „Sie muss ohne andere Zutaten und Gewürze schmecken“, erklärt der Landwirt. Er ist froh, am Dreh teilgenommen zu haben. Möglich sei das jedoch nur gewesen, weil ihm Freunde und Familie den Rücken freigehalten haben. Die Vorbereitung auf die Sendung fiel bei ihm deswegen nur sehr kurz aus: „Da hätte ich vielleicht etwa mehr üben sollen“, gibt er zu.

Jeanette Heinrichs (38) kocht jeden Tag für ihre drei Kinder. Sie wohnt in Wegberg. Foto: Jeanette Heinrichs

Jeanette Heinrichs wusste erst spät von ihrer Teilnahme an der Show. „Mein Mann hat mich angemeldet“, berichtet sie. Die 38-Jährige nutzte die Sendung vorher vor allem, um Inspirationen zu sammeln: „Ich probiere einfach gerne neue Rezepte aus“, erzählt die Wegbergerin. Der Dreh sei für sie eine „riesen Herausforderung“ gewesen, aber auch eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte. „Alles wird eins zu eins so im Fernsehen gezeigt, wie wir auch gekocht haben. Eine zweite Chance gab es nicht. Das war schon sehr spannend“, berichtet Heinrichs. Auch sie koche in Zukunft aber lieber weiter für ihre drei Kinder und ihren Mann.

Roberto Meaggia (50) arbeitet als Feuerwehrmann und lebt mit seiner Familie in Wickrath. Foto: Roberto Meaggia