Übung für Senioren So läuft Pedelec-Kursus in Waldniel

Ob das Fahren einer Acht oder eines Kreises, das das Kurvenfahren trainiert, die Überwindung von Holzeinheiten, die Unebenheiten in Straßen widerspiegeln oder das spontane Ausweichen – die Übungen kommen bei den Senioren bestens an, zumal jeder auch nur das macht, was er sich zutraut. Dazu kommen die vielen Tipps von Berndt bei den einzelnen Stationen. In Sachen Einfahren in eine Spurverengung, was ebenfalls geübt wird, ist es so wichtig nicht auf das Hindernis schauen, sondern sich auf den Weg konzentrieren, wo er frei ist. „Wer auf das Hindernis schaut, fährt auch darauf zu“, weiß Berndt aus Erfahrung. Alle Teilnehmer sind sich rund zwei Stunden später einig, dass es ein sehr gutes Angebot war und es sich gelohnt hat mitzumachen.