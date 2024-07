In Schwalmtal rechnet der Investor mit rund zehn Jahren Bauzeit Langer Atem für Kent-School benötigt

Es gibt 450.000 Euro Förderung vom Bund für die Kent-School in Schwalmtal – so lautete die jüngste Nachricht rund um das große Areal, das Stück für Stück saniert und wieder nutzbar gemacht werden soll. Grundsätzlich viel Geld, doch sind die Investitionen in die Bauarbeiten am ehemaligen Kloster- und Klinikgelände in Schwalmtal weitaus größer.