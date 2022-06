Mobilität in Viersen : Das neue E-Carsharing im Praxistest

Unsere Autorin vor dem gebuchten Renault Zoe. Geöffnet wird das E-Fahrzeug mithilfe der App Wheesy. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Jetzt kann man auch in Viersen an ausgewählten Stationen ein E-Auto buchen. Nachmittags und am Wochenende stehen die Fahrzeuge der NEW und der Kommunen für die private Nutzung zur Verfügung. Klingt vielversprechend. Aber wie gut funktioniert‘s? Und wie teuer ist es? Ein Selbstversuch.