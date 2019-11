Prinzenproklamation in Viersen : Das närrische Paar zählt zusammen 111 Jahr

Viersen In der Festhalle herrschte beste Stimmung. Die Proklamation von Prinz Rudi I. und Prinzessin Fabienne I. begeisterte den ganzen Saal.

Das Motto des Festausschusses Viersener Karnevals „En Viersche es emmer jet los“ passte auf die tolle Prinzenproklamation in der Viersener Festhalle mit einer rundum guten Stimmung. Die Gladbacher Band Dröpckes heizte gleich zu Beginn den närrischen Spaß und die Freude heftig an. Senatspräsident Frank Schiffers rief wenig später mit voller Begeisterung auf das neue Prinzenpaar, das zusammen närrische 111 Lebensjahre zählt: „Rufen sie mit mir aus: „Prinz Rudi I. und Prinzessin Fabienne I. - Viersche Helau…“

Die Bürgerlichen Rudi und Fabienne Pesch genossen den „Lauf“, der über elf Minuten dauerte, durch die Festhalle, bei dem das Trommlercorps Viersen, die Prinzengarde der Narrenherr-lichkeit Viersen und die ehemaligen Prinzen den Weg zur Bühne ebneten. Bürgermeisterin Sabine Anemüller setzte im Beisein ihres Stellvertreters Hans-Willy Bouren (vor 20 Jahren Viersener Prinz mit dem Beinamen „Ortsverdreher“) Rudi I. die Prinzenmütze auf. Und damit der Rathaussturm am Altweibertag nicht so heftig wird, übergab sie Rudi I. bereits den Schlüssel zum Stadthaus. Und Senatspräsident Frank Schiffers überreichte dem neuen Regenten das Zepter als äußeres Zeichen der Macht - an der Spitze mit dem Abbild des „Matterhorn“. Das erinnert das Paar während des Prinzenspiels an ihre schweizerische Heimat.