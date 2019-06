Dülkener Mandolinen-Orchester : Konzertreise in die Lüneburger Heide

Konzertreise in die Lüneburger Heide

Dülken Die Fahrt führte nach Soltau. Dort gab man mehrere Konzerte. Nun denkt man schon über die nächste Reise nach.

Das Dülkener Mandolinen-Orchester ist zurück von einer Konzertreise in und um die Lüneburger Heide. In anderthalb Jahren Vorbereitung hatte „Reiseminister“ Gerd Bimmermann ein Programm ausgearbeitet .Zu diesen Fahrten gehören immer mehrere Konzerte. Gewinnen konnte Bimmermann hierfür die katholische Kirchengemeinde in Soltau sowie den Kultur- und Heimatverein Munster. Auf der Rückfahrt wurden schon Ideen angesprochen für die nächste Reise.