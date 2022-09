Jazz-Festival Viersen : Sebastian Gahler und die vier Konzerte

Artist in Residence Sebastian Gahler (links am Keyboard) gab gleich vier Konzerte. Unser Foto entstand beim letzten Konzert mit Cosmo Klein (am Mikrofon). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Tradition des „Artist in Residence“ wurde beim 35. Jazz-Festival in Viersen fortgesetzt. Sebastian Gahler & Friends spielten in der Festhalle gleich vier Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen.