Geschichte in Schwalmtal : Das Mahnmal, das oft umziehen musste

Eine alte Postkarte aus Waldniel zeigt das Ehrenmal an seinem ersten Standort an der Dülkener Straße. Doch dort sollte es aber nicht bleiben. Foto: Archiv HV Waldniel

Schwalmtal Das Ehrenmal in Waldniel erinnert an die Toten der Weltkriege. Heute steht es am alten Kirchhof am Marktplatz. Doch das war nicht immer sein Standort. Warum es gleich drei Mal enthüllt wurde und warum die Suche nach einem neuen Platz für Ärger sorgte.

Von Klaus Müller

Kriegerehrenmale sind nicht nur zusammengetragene Steine, sondern Gedenkstätten für jene, die durch menschliche Gewalt umgekommen sind. In Waldniel fehlte ein Ehrenmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges, es gab einen Ehrenfriedhof. Erste Bemühungen, ein Denkmal zu errichten, gab es direkt nach dem Krieg. Es wurden Spenden gesammelt, ein Fond eingerichtet. Erst 1927 gab es mehr Interesse, als ein Denkmalausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Wilhelm Schrimpf eingesetzt wurde. Spendengelder und Haussammlungen brachten Geld, aber es passierte nichts. Erst als die örtlichen Kriegervereine Druck machten, ging es mit den Vorbereitungen los.

Am 15. Februar 1932 wurde beim Notar Dr. Schoelkens in Süchteln ein Schenkungsvertrag verhandelt. Das Objekt war die Ecke Dülkener Straße/Bahnhofstraße, im Grundbuch Burgwaldniel Flur 2, No 928/553 im Wert von 200 bis 300 Reichsmark. Einige ehrbare Bürger hatten dieses Stück Land zur Verfügung gestellt. In der Vereinbarung hieß es, dass der Grundbesitz an die Civilgemeinde Waldniel verschenkt wird, ohne Gewähr auf einen bestimmten Flächeninhalt.

So sieht das Ehrenmal am Alten Kirchplatz heute aus. Foto: Heimatverein

Info Heimatgeschichte als Hobby Gastbeitrag Klaus Müller, früherer Bäckermeister in Waldniel und inzwischen Rentner, ist Vorsitzender des Heimatvereins Waldniel. Für den vorliegenden Text hat er Quellen aus dem Archiv des Vereins genutzt.

Waldnieler Landwirte ebneten den Platz ein, Fundamente wurden gelegt. An der Seite zur Dülkener Straße wurde ein sechs Meter hohes Hochrelief aus Basaltlava mit dem Pfarrpatron St. Michael, das von einem Steinkreuz überragt wurde, errichtet. Die Namen der Gefallenen waren in den Stein des Reliefs eingemeißelt. Der Architekt Paul Alfred Kesseler und der Bildhauer Willy Meller aus Köln hatten eine würdige Arbeit abgeliefert. Um das Ehrenmal herum wurde ein ovaler Ehrenhof geschaffen. Die genauen Kosten sind nicht bekannt. Am 25. Juni 1933 war die feierliche Einweihung, ein riesiger Festzug formierte sich am Nachmittag an Haus Klee.

Das Foto zeigt die Eröffnung des erweiterten Ehrenmals am 25. Juni 1933. Foto: Archiv HV Waldniel

Am Denkmal eröffnete die Sängervereinigung Waldniel die Feier. Danach hielt der ehemalige Frontsoldat und damalige Kaplan an St. Michael, J. Matenaer, eine sehr emotionale Rede. Die Enthüllung des Denkmals nahmen Bürgermeister Josef Kloos und der Vorsitzende des Denkmalausschusses, Dr. Schrimpf, vor. Danach ging es in die Tonhalle M. Stammen zur Saalfeier. Diese Feier wurde vom damaligen NS-Regime geprägt.

Durch dieses Ehrenmal wurden nun die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gewürdigt. Wer dachte daran, dass ein noch schrecklicher Krieg folgen würde? Um auch dessen Gefallenen zu würdigen, musste das Waldnieler Kriegerehrenmal erweitert werden. Dazu lud der Sozialverband VdK (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V.). Waldniel am 3. April 1957 alle Vorsitzenden der Waldnieler Vereine, ein, um einen Denkmalausschuss zu gründen. Es wurde eine Anfrage an die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal gestellt, einen qualifizierten Fachmann zu benennen, der das Ehrenmal gestalten sollte. Genannt wurde der Bildhauer Alexander Meinardus aus Düsseldorf. Nach vielen Schreiben hin und her kam es am 9. Dezember 1956 zu einem persönlichen Kontakt. Im Gepäck hatte Meinardus den Plan, neben das bestehende Hochrelief einen steinernen Sarkophag zu stellen. Darauf sollte neben den Namen der Gefallenen mahnend die Inschrift „Überwindet den Hass – suchet den Frieden“ stehen. Diese Arbeiten sollte Steinmetz Heinz Püster aus Monheim übernehmen.

Foto aus einem RP-Bericht von der erneuten Einweihung am 16. November 1986: „Viele Vereinsabordnungen und Bürger nahmen an der Volkstrauertagsfeier teil“, heißt es darin. Foto: Archiv HV Waldniel

Die Gesamtkosten, bestehend aus Ausführung und Aufstellung des Sarkophags, sowie Nebenkosten, Gärtnerarbeiten und das Salär für Bildhauer Meinardus betrugen 12.000 DM. Bei einer Bürgerversammlung am 9. Dezember 1956 im Saal Trumm wurde dieser Vorschlag einstimmig angenommen.

Nun wurde ein Antrag zur Genehmigung einer Haussammlung an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten gestellt. Diese Sammlung ergab 3500 DM. 8500 DM kamen von Vereinen, aus der Industrie und von der Gemeinde.

Im Mai 1957 wurden die Fundamente für den Sarkophag gemauert. Die endgültigen Arbeiten fanden vom 2. bis 8. November 1957 statt. Viele Waldnieler Handwerker waren daran beteiligt.

Am Volkstrauertag (17. November) 1957 wurde die Erweiterung des Ehrenmals eingeweiht. Die Waldnieler bewegten sich in einem imposanten Zug vom Markt zum Denkmal. Der Geschäftsführer des Denkmalausschusses Willi Haas, Bürgermeister Heinrich Jennissen, Gemeindedirektor Wilhelm Engbrocks sowie die beiden Pfarrer Enno Oberdiek und Karl Werner enthüllten den Sakrophag. Erneut sang die Sängervereinigung Waldniel. Waldniel hatte nun ein Mahnmal, das an die Toten der beiden Weltkriege erinnerte.

Da das Kriegerehrenmal aber an einem gewollten Waldnieler Straßenknotenpunkt lag, gab es verkehrstechnische Probleme. Wegen der Ortskernsanierung sollte eine Straße mitten durch Waldniel gebaut werden – und das Ehrenmal stand plötzlich im Weg.

Ein neuer, würdiger Platz wurde gesucht. Der alte Kirchplatz neben dem Markt sollte es werden. Ein Einverständnis des damaligen Pfarrers an St. Michael, Karl-Wilhelm Koerschgens, lag schon vor.

Ende 1984 erging ein Schreiben seitens der Gemeinde an die Vereinigten Bruderschaften Waldniel. Der Betreff lautete: „Um- und Instandsetzung des Ehrenmals für die Gefallenen der beiden Weltkriege“. Dieses Schreiben war die erste offizielle Ankündigung, dass das Ehrenmal von der Ecke Bahnhofstraße/Dülkener Straße auf den Alten Kirchplatz neben dem Markt versetzt werden sollte. Ferner ging es darum, sich wegen der zu erwartenden Kosten in Höhe von 50.000 DM in Kooperation mit anderen Vereine, um eine Sammlung zu kümmern.

Doch dieses Schreiben gefiel dem VdK Waldniel überhaupt nicht. Er fühlte sich übergangen. Schließlich hatte sich der Sozialverband VdK 40 Jahre lang um die Pflege und Erhaltung der Gedenkstätte gekümmert.

Mit einem Entschuldigungsschreiben über dieses Missverständnis glättete der damalige Gemeindedirektor Karl-Heinz Hutzler die Wogen des Zorns und ebnete den Weg für eine Lösung. Am 30. Januar 1985 lud der VdK Waldniel zu einer Versammlung ein. Thema: 1. Einsetzung eines Denkmalausschusses und 2. Festlegung der Richtlinien für Sammlungen. Es kam zu keiner Konstituierung.

So wurde zum 18. März 1985 erneut eingeladen. Bei dieser Versammlung wurde der Vorsitzende des VdK Waldniel, Johannes Schöndelen gebeten, einen Antrag mit folgenden Inhalt an den Rat der Gemeinde zu stellen: Der Rat und die Verwaltung mögen feststellen, ob das Ehrenmal auf Grund gemeindlicher Planungen umgesetzt werden muss, oder ob eine Umgestaltung an der Stelle möglich ist. Nach konkreten Aussagen wollte der Ausschuss seine Tätigkeit fortsetzen. Es folgten noch einige Schreiben, aber es war klar: Das Ehrenmal bekommt einen neuen Standort.

Am 16. November 1986 war es soweit: Das Kriegerehrenmal erhielt einen neuen, würdigen Platz. Während der vom VdK ausgerichteten Volkstrauertagsfeier, an der viele Abordnungen der Waldnieler Vereine teilnahmen, wurde es zum dritten Mal enthüllt. Die beeindruckende Gedenkrede hielt der damalige evangelische Pastor Christian Goedekind.