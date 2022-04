Kreis Viersen : Das lange Warten auf die Landtagswahl-Stimmzettel

Das Kommunale Rechenzentrum hat die Wahlbenachrichtigungen schon zustellen lassen. Aber noch können die Städte und Gemeinden Briefwahlanträge nicht bearbeiten. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Die Wahlbenachrichtigungen sind schon da, aber die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen bearbeiten Briefwahlanträge noch nicht. Was ist da los?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tausende Wahlberechtigte im Kreis Viersen haben in den vergangenen Tagen bereits die Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, im Briefkasten gehabt. Und Dutzende wollten das tun, was man üblicherweise mit der Wahlbenachrichtigung tun kann: Schon jetzt vor Ort im Rathaus in der Wahldienststelle als Briefwähler die Stimme abgeben oder die Briefwahlunterlagen abholen. Allerdings gibt es da ein Problem: Die beauftragte Druckerei hat die Stimmzettel noch gar nicht geliefert. „Es haben sich schon etliche Menschen bei uns gemeldet, die eigentlich wählen wollten“, berichtet Viersens Stadtsprecher Frank Schliffke.

Der Kreis betont, dass das Problem spätestens bis Gründonnerstag gelöst sein soll. „Speditionsseitig wurde uns mitgeteilt, dass sich die Stimmzettel in Zustellung befinden“, berichtet Kreis-Sprecher Daniel Schnock. „Wann konkret die Zustellung terminiert ist, obliegt allerdings der Spedition.“

Grundsätzlich könne der Druck der Stimmzettel erst beauftragt werden, wenn die Wahlvorschläge zugelassen sind. Der Landeswahlausschuss hatte am 29. März den entsprechenden Beschluss gefasst, „daraufhin besteht eine Beschwerdefrist von drei Tagen gegen eine etwaige Zurückweisung oder Zulassung eines Kreiswahlvorschlags“, so Schnock. „Erst nach Ablauf dieser Frist konnte der Druck in Auftrag gegeben werden.“ Der Versand der Wahlbenachrichtigungen hingegen sei zentral durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein erfolgt.

Wenn die Stimmzettel am nächsten Donnerstag geliefert werden, müssen Frühwähler trotzdem noch ein kleines bisschen Geduld aufbringen: Das Service-Center und die Wahldienststelle der Stadt Viersen bleiben am Karsamstag, 16. April, wie das gesamte Service-Center im Stadthaus geschlossen. Erster möglicher Wahltermin wäre dann am Dienstag, 19. April — falls die Spedition die Stimmzettel nicht doch schon früher liefert.

Landtagswahl Welche Kandidaten treten in den Wahlkreisen im Kreis Viersen bei der Landtagswahl am 15. Mai an? Eine Übersicht finden Sie auf www.rp-online.de/viersen

(mrö)