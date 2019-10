Jugendarbeit in Brüggen : Das lange Warten auf den neuen „BigBass“

Das rollende Jugendheim muss für mehr als 70.000 Euro umgebaut werden. Gelder des Kreises können erst 2020 fließen.

An dem rollenden Jugendtreff BigBass wurden nunmehr alle notwendigen Reparaturen für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt. Für diese umfangreichen Arbeiten wurde die Fachfirma Boeckels in Willich eingesetzt. Der Bus wurde nach diesen Arbeiten auch dem örtlichen TÜV vorgeführt und für verkehrstauglich eingestuft. Zur Vorbereitung auf den anstehenden Innenumbau hat die Firma diverse Maßnahmen durchführen müssen. Gerade im Bereich der Motorentechnik und Antriebselektronik mussten sehr kostspielige Leistungen in Angriff genommen werden. Die Ersatzteile für das Fahrzeug sind sehr teuer und teilweise auf dem Markt kaum noch erschwinglich. In Absprache mit dem Förderverein des BigBass wurden die finanziellen Mittel aber zur Verfügung gestellt. Durch diese Aktivitäten schrumpft das Spendenkonto des Fördervereins BigBass natürlich in großen Schritten. Ende September haben die Busumbau-Spezialisten der Firma OES in Willich offiziell den Auftrag bekommen, die für den geplanten Innenumbau notwendigen Abmessungen vorzunehmen.