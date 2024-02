An der Süchtelner Sraße in Viersen So klein ist Viersens neues Museum

Reichel, 1968 in Moers geboren, lebt seit 26 Jahren Viersen und ist aktiver Teil des kulturellen Lebens in der Stadt. Nach Studien zu Malerei und Radierung an der Europäischen Kunstakademie Trier sowie Kulturpädagogik in Mönchengladbach folgte eine Weiterbildung „Kuratorische Praxis und Ausstellungsmanagement“ an der Universität Hildesheim.