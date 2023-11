Veranstaltung in Viersen Das ist Süchtelns märchenhafter Weihnachtsmarkt

Wie läuft der Weihnachtsmarkt ab? Der Märchen- und Weihnachtsmarkt läuft von Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr, bis Sonntag, 3. Dezember. Er wird ergänzt mit einem verkaufsoffenem Sonntag ab 13 Uhr. Am Freitag und Samstag können die Besucher jeweils bis Mitternacht in der Budenstadt verweilen. Dort erwartet sie vielerlei Kunsthandwerk - ideal zum Anschauen, aber auch als Weihnachtsgeschenk für andere oder auch sich selbst. Dazu gibt es Speisen und Getränke. Am Eröffnungstag beginnt um 18 Uhr im Märchenzelt das Musiktheater „Es war einmal der Schneemann“, eine halbe Stunde später können sich die jungen Besucher auf ein „Meet and Greet“ mit den Figuren Elsa und Anna aus dem Disney-Klassiker „Die Eiskönigin“ freuen. Um 19 Uhr stimmt der Gospelchor Family of Joy auf dem Lindenplatz die ersten Noten des kostenfreien Konzerts an. Um 20 Uhr wird im Winterdorf das Vierscher Ratpack zu einem Gratis-Konzert erwartet.