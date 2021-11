Freizeit in Schwalmtal : Mutter und Tochter zeigen Ausstellung mit 50 Krippen

Schwalmtal Insgesamt 50 Krippen bietet die private Ausstellung von Marga Brockmanns (85) und ihrer Tochter Maria Wetzels in Schwalmtal. Was Besucher dort bestaunen können.

(bigi/busch-) Auch in diesem Jahr laden Marga Brockmanns (85) und ihre Tochter Maria Wetzels in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Schwalmtal ein zu einer großen Krippenausstellung: Sie findet statt in einer Scheune an der Roermonderstraße 208 in Schwalmtal. Auch alle, die die Ausstellung bereits aus den Vorjahren kennen, können dort Neues sehen, denn: Es sind wieder neue Krippenställe hinzugekommen. Rund 50 Krippen in nahezu jedem Stil und in ganz unterschiedlichen Größen sind dieses Mal in der Scheune zu sehen.