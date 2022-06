Brandschutz in Schwalmtal : Das ist Waldniels neues Tanklöschfahrzeug

Schwalmtal Rot glänzender Lack, 2,50 Meter breit, drei Meter hoch, knapp sieben Meter lang: Das neue Tanklöschfahrzeug der Schwalmtaler Wehr hat viel zu bieten, etwa Ausrüstung für Waldbrände.

Rund 398.000 Euro hat das neue Fahrzeug die Gemeinde Schwalmtal gekostet, geplant waren 3000 Euro weniger. Doch der Kauf war fällig, wie Smets erklärt: „Das neue Fahrzeug ersetzt eines von 1994.“ Der Stand der aktuellen Technik sei bemerkenswert. Zumal Gemeinde, Leitung der Feuerwehr und eine Arbeitsgemeinschaft geplant haben, was an Bord soll. „Es wurde überlegt, welche Anforderungen das Fahrzeug erfüllen soll, wofür wir es brauchen“, so der Pressesprecher. Herausgekommen ist ein rot-glänzender Allrounder: Hinter seinen Rollläden und in seinen Fä- chern sind unterschiedlichste Gegenstände verstaut. Diese brauchen die Feuerwehrleute etwa bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn, um die Unfallstelle abzusichern oder bei einem Brand, bei dem schnell gelöscht werden muss.