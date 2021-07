Einkaufen in Schwalmtal : Neuer Pächter in der Bleichermühle

Joana Lorenzo und Serena van der Borg (r.) kümmern sich um die „Pusteblume in der Bleichermühle“, Viola Albrecht (l.) hat die Location vermittelt. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Am Montag, 5. Juli, öffnet der neue Pächter in der Bleichermühle. Bereits im Dezember ist dort der „Weber Store Mönchengladbach by Grillardor“ eingezogen. Was die Kunden und insbesondere Weihnachtsliebhaber dort erwartet.