Wettbewerb in Viersen : Ausstellung mit Bildern aus Fotowettbewerb

Viersen Das Siegerbild und elf weitere ausgewählte Fotografien aus dem Fotowettbewerb des Quartiersbüros „Treffpunkt Mitte“ sind dort derzeit ausgestellt.

Zwei kleine Kinder, die irgendwo in der Stadt stehen und ein Küsschen teilen: Mit diesem Bildmotiv konnte Elena Rollmann überzeugen. Der „Neue Blick auf die Innenstadt“ war gefragt bei einem Fotowettbewerb, den das Quartiersbüro „Treffpunkt Mitte“ an der Lindenstraße in Viersen ausgeschrieben hatte – Siegerin wurde Rollmann mit ihrer besonderen Interpretation des Blicks auf Viersen.

Treffpunkt-Leiter Andreas Loßmann hatte im November Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen zur Teilnahme an dem Wettbewerb aufgerufen. Sie sollten die Schönheit der Stadt aufzeigen, kreative Ideen waren gefragt – vom spontanen Schnappschuss bis hin zu fotokünstlerischen Arbeiten. Die insgesamt 73 eingereichten Bilder wurden während der „Weihnachtsgebimmel“-Aktion im Dezember in der Viersener Innenstadt gezeigt. Die Passantinnen und Passanten konnten dort ihre Favoriten auswählen.

Rollmanns Sicht auf das Thema Integration wurde kürzlich mit 150 Euro als bestes Bild des Wettbewerbs ausgezeichnet, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) übergab den Scheck im Quartiersbüro an der Lindenstraße. Die Wettbewerbssiegerin Rollmann ist im Verein Sonnenschein aktiv. Der Verein fördere Bildung, Kunst und Kultur in Viersen, er unterstütze die Integration von Menschen aus verschiedenen Ländern in die deutsche Gesellschaft, erläuterte der Stadtsprecher. Das Siegerbild und elf weitere ausgewählte Fotografien werden zurzeit im Quartiersbüro „Treffpunkt Mitte“ ausgestellt. Es befindet sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße, gegenüber des Busbahnhofes gelegen. Weitere Präsentationen sind geplant.