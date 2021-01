Corona im Kreis Viersen : So klappt es besser mit der Corona-Impfung

Viersen In vielen Seniorenheimen im Kreis Viersen ist das Personal bei Corona-Impfungen zurückhaltend. Die Impfquote bei den Bewohnern liegt hingegen bei bis zu 97 Prozent.

Senioren in Heimen und die dortigen Mitarbeiter gehören zu den Ersten, die sich gegen Covid-19 impfen lassen können. Doch die Impfbereitschaft ist bei den Bewohnern größer als beim Pflegepersonal: Dies zeigte sich etwa beim Start der Impfungen in der Einrichtung Irmgardisstift in Viersen-Süchteln: Während sich 37 der 40 Bewohner impfen ließen (Impfquote: 93 Prozent), verzichten acht der 52 Angestellten darauf (Impfquote: 85 Prozent).

Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, appellierte an alle Pflegekräfte in Deutschland, sich gegen Corona impfen zu lassen. In den ersten drei Tagen wurden in Deutschland 60.000 Männer und Frauen Impfdosen verabreicht; sie müssen noch eine zweite Spritze erhalten, damit der Schutz besteht. Zuerst werden Menschen im Alter von 80 Jahren und älter sowie das Personal in Altenheimen und Krankenhäusern geimpft; sie sind einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.