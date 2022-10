Konzert in Viersen : „Dülken Unplugged“ mit Rock und Pop

Für „Dülken Unplugged“ wird der Kirchenraum von St. Cornelius illuminiert, dafür zuständig sind die Lichttechniker von Ministry of Light. Foto: Nienkerke

Dülken Mit viel Live-Musik und Lichtspielen endet am kommenden Freitag, 21. Oktober, die aktuelle Auflage der Veranstaltungsreihe „Dülken Kulturbunt“. Was es zum Abschluss bei „Dülken Unplugged“ in der katholischen Kirche St. Cornelius zu hören gibt.

Zwischendurch rausgehen aus dem farbig illuminierten Kirchenraum und für eine kurze Pause in eine der umliegenden Kneipen oder in ein Restaurant wechseln, danach wieder zurückkehren, um der nächsten Band, dem nächsten Künstler lauschen: Das ist das Konzept von „Dülken Unplugged“. Am Freitag, 21. Oktober, ist die Kirche St. Cornelius am Alten Markt wieder Schauplatz des Akustik-Pop-Events. Damit endet für dieses Jahr die von ehrenamtlichem bürgerschaftlichen Engagement getragene Veranstaltungsreihe „Dülken Kulturbunt“.

Sophie Chassée singt, spielt Gitarre und schreibt Lieder. Foto: Lukas Klein

Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, Workshops und Konzerte sind ebenso Teil von „Dülken Kulturbunt“ wie die Mediterrane Nacht auf dem Alten Markt. Bevor das kulturbunte Programm am kommenden Freitag mit „Dülken Unplugged“ endet, steht noch eine Veranstaltung an diesem Wochenende an: Der Dülkener Nachtwächter André Schmitz führt am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr, Interessierte durch den westlichen Teil der Dülkener Altstadt. Treffpunkt ist der Gefangenenturm an der alten Stadtmauer an der Theodor-Frings-Allee, die Teilnahme ist gratis.

Info Ab 20 Uhr in der Kirche St. Cornelius Termin „Dülken Unplugged“ am Freitag, 21. Oktober, 2022, in der am Alten Markt gelegenen Pfarrkirche St. Cornelius. Beginn Einlass ist ab 19.30 Uhr, „Dülken Unplugged“ beginnt um 20 Uhr. Eintritt Der Eintritt ist gratis. Es werden zur Unterstützung der Künstler Spenden gesammelt.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus organisiert Initiator Dieter Mai „Dülken Unplugged“. Die Ausgabe 2020 war dabei coronabedingt eine besonders außergewöhnliche: Ein Lockdown stand kurz bevor, „pro Band durften nur 80 Besucher in die Kirche, es gab strenge Auflagen“, erinnert sich Mai. Ganz anders sei es bei „Dülken Unplugged“ im Jahr 2018 gewesen: „Damals haben wir rund 1000 Besucher gezählt. Wenn es diesmal halb so viele würden, wäre ich froh.“

Die Fusion-Jazz-Gruppe Fourfold war auch 2020 bei der „Corona-Edition“ von „Dülken Unplugged“ dabei. Foto: Veranstalter

Ursprünglich hat „Dülken Unplugged“ auch den Zweck, mit den Einnahmen aus der Klingelbeutelsammlung Jugendprojekte zu fördern. Um Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, die wegen der Corona-Pandemie Einbußen zu verzeichnen haben, soll das gesammelte Geld diesmal aber – wie bereits bei „Dülken Unplugged“ 2020 – an die auftretenden Bands und Solo-Künstler ausgeschüttet werden. Das sei in Abstimmung mit den Sponsoren Viersener Sparkassenstiftung, Volksbank Viersen und Bistum Aachen sowie der Pfarre St. Cornelius und Peter als Gastgeberin beschlossen worden, berichtet Mai.

Die junge Rockband Beyond aus Viersen spielt bei „Dülken Unplugged“ ein Akustik-Set. Foto: Beyond

Folgende Bands und Solo-Künstlerinnen sind diesmal ab 20 Uhr in der Kirche St. Cornelius dabei:

Beyond Die junge Viersener Rockband Beyond ist mittlerweile in der Stadt bekannt: Beyond haben 2021 den Viersener Nachwuchs-Wettbewerb „Young Talents“ gewonnen. In der Kirche St. Cornelius spielen Beyond ein Akustik-Set.

Sophie Chassée Singer-Songwriterin Sophie Chassée ist bereits 2014 und 2016 bei „Dülken Unplugged“ zu Gast gewesen. Mittlerweile teile sie sich regelmäßig die Bühne mit ihren früheren Vorbildern aus der internationalen Fingerstyle-Gitarrenszene, erzählt Mai. Chassée sei die aktuelle Bassistin der Band Annenmaykantereit und habe im Sommer als Bassfrau in der Band von Alli Neumann Support für Coldplay gespielt, fügt er an.

CassMae Die von Geburt an blinde Sängerin und Pianistin CassMae konnte bereits weltweit Preise erringen – darunter ein Sommer-Stipendium am renommierten Berklee College of Music in Boston. Was sie auszeichne, sei ihre einzigartige Stimme und ihre eigenständige Definition zeitgemäßer Pop-Musik, erklärt Mai. Für Aufsehen sorge CassMae derzeit in Indien, weil sie als wohl einzige westliche Popkünstlerin in ihre Songtexte Passagen in verschiedenen indischen Dialekten einbaue.

VoiSis Bei der Ausgabe von „Dülken Unplugged“ 2018 war das Viersener Vokalensemble VoiSis mit 16 Künstlerinnen vertreten – nun sind VoiSis wieder dabei, mit ihren Coverversionen von Rammstein bis zu den Ärzten, von Police bis Adele.