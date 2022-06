Wirtschaft in Schwalmtal : Frühere Sparkasse ist vermietet

Autatmen in Amern: Das frühere Sparkassengebäude an zentraler Stelle ist wieder vermietet. Die Sparkasse Krefeld ist mit ihrer Amerner Filiale 2020 aus dem Glasbau ausgezogen. RP-Fotos (2): D. Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Mehr als zwei Jahre hat die frühere Filiale der Sparkasse Krefeld in Schwalmtal-Amern leer gestanden. Doch seit wenigen Wochen gibt es einen neuen Mieter. Er feiert am 23. Juni groß seine Eröffnung mit Gästen. Was er bietet.