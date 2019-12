FDP Viersen : „Das freiwillige Sparkonzept hat bei den anderen Fraktionen keine Priorität mehr“

„Wir leben nur von den erhöhten Einnahmen bei den städtischen Steuern und den höheren Schlüsselzuweisungen von Land und Bund“, sagte Stefan Feiter, Fraktionsvorsitzender der FDP. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Unsere Redaktion dokumentiert die Haushaltsreden der Fraktionen im Wortlaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Feiter, Fraktionsvorsitzender der FDP Viersen

Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren,

es ist erst rund siebeneinhalb Monate her, dass ich hier meine letzte Haushaltsrede gehalten habe und Sie mit Ihren Stimmen die letzte Haushaltssatzung für 2019 beschlossen haben.

Gegen unsere Stimmen haben Sie die städtischen Steuern erhöht!

Die städtischen Finanzen, sprich der Haushalt, haben die Haushaltssicherung verlassen!

Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem Überschuss von 3,05 Millionen Euro abgeschlossen! Die Veränderungen, die der Kämmerer in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt hat, weisen einen erwarteten Überschuss im Haushalt von rund 900.000 Euro für 2020 aus.

Vermeintlich eine heile (Finanz-)Welt!

Die abgelaufenen Haushaltsberatungen und die teuren Wünsche der anderen Fraktion in Höhe von rund 500.000 Euro zeichnen sich dadurch aus, dass der noch im April von den meisten anderen Fraktionen vehement bekräftigte Wille zur weiteren Konsolidierung schneller verloren geht bzw. gegangen ist, als ich es gedacht habe.

FürVie traut sich als erste Fraktion aus der Deckung und beantragt die Aufhebung des Kreditdeckels! Neue, ungebremste Schulden, die unsere Enkel bezahlen müssten, wären die Folge.

Die IHK hat in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2020 unsere mehrheitliche, letztjährige Absicht, das bewährte Sparkonzept fortzusetzen, als den richtigen Weg gelobt. Ich habe bei all den „teuren“ Wünschen der anderen Fraktionen die berechtigte Sorge, dass das freiwillige Sparkonzept in ihren Köpfen keine Priorität mehr hat.

Das Versprechen der anderen Fraktionen, die Konsolidierungsbemühungen trotz der Einnahmezuwächse durch die Steuererhöhungen fortzusetzen, wird u.E. nicht eingehalten. Neben den bereits angesprochenen teuren Wünschen in den Anträgen der anderen Fraktionen, möchte ich Sie auf die wiederholt abgesagten Sitzungen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung hinweisen. Dieser Arbeitskreis ist gegründet worden, um die Konsolidierungsbemühungen voranzutreiben. Wenn er aber in den letzten Monaten vor der letzten Sitzung im November nicht getagt hat, stelle ich fest, dass wir in den Bemühungen, die Stadtfinanzen zu konsolidieren, keinen Schritt vorangekommen sind. Wir leben nur von den erhöhten Einnahmen bei den städtischen Steuern und den höheren Schlüsselzuweisungen von Land und Bund.

In fast jeder Vorlage der Verwaltung stellt diese fest, dass sie kein Personal habe, um die dort genannte Aufgabe zu erledigen. Zur Durchführung der Arbeiten wird ein Beschluss zur Beauftragung eines Dritten von Ihnen erteilt.

Daneben haben wir den Eindruck, dass nur solche Bebauungspläne in 2019 inhaltlich vorangebracht werden konnten, bei denen ein externer Projektentwickler die Planung selbst entwickelt und planerisch bis zum Satzungsbeschluss formal vorbereitet hat. Eigentlich sollten hier die eigenen Planer*innen der Stadtverwaltung die Ideen und die Regeln der städtischen Entwicklung setzen und nicht ein Maßnahmenträger, der nur seine eigenen Ideen und seine wirtschaftlichen Interessen umsetzt. Wo bleiben hier die Visionen der Bürgermeisterin für die städtische Entwicklung, für eine moderne, klimaneutrale Infrastruktur, für bezahlbaren Wohnraum und einer den Wirtschaftsstandort Viersen weiter entwickelnden Gewerbeansiedlungpolitik in unserer Stadt? Ist das Ihr Anspruch Frau Bürgermeisterin, hier nur den Mangel in der Stadtentwicklung zu verwalten bzw. Wünsche Dritter 1 zu 1 umzusetzen? Vom versprochenen Hotel am Josefsring möchte ich hier gar nicht anfangen! Da zeigt Ihnen der Bürgermeister von Brüggen, wie es geht!

Ein anderes Thema! Warum werden immer mehr Planstellen beantragt und beschlossen, wenn unsere vorhandenen Mitarbeiter*innen anscheinend nur noch mit Unterstützung Dritter ihre ureigenen Aufgaben erledigt bekommen. Dabei steigen gegenüber 2019 die Personalaufwendungen um 1,9 Millionen Euro! Hier fordert auch die IHK ein kritisches Controlling ein. Hier sind wir als Mitglieder des Rates gefordert, unsere Kontrollfunktion zu verstärken, wahrzunehmen und nicht selbst weiter zusätzliche Stellen zu fordern.

Energiemanager, Klimamanager und Radwegemanager! Bald haben wir mehr Manager als Dezernenten*innen! Wir in unserer Fraktion können uns nicht vorstellen, dass ein einzelner „Manager“ zu dem Themenfeld, für das er speziell eingestellt wird, etwas Anderes, etwas Besseres erarbeiten und viel effektiver voranbringen bzw. erledigen kann, als jeder normale Sachbearbeiter*in in der Verwaltung, die täglich ihre Arbeit tut!

Und dann merkt die Schulverwaltung zur letzten HuFa-Sitzung, dass noch 500.000 Euro für IT-Ausstattung an unseren Schulen gebraucht werden! Unsere Schulministerin beklagt, dass nur wenige Kommunen Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen haben! Und wir müssen zusätzliches eigenes Geld zur Verfügung stellen. Vielleicht sollten wir auch noch eine/n Förderantragstellermanager einstellen!

Hier, Frau Bern, müssen Sie dringend Anfang des nächsten Jahres liefern!

Im letzten Jahr habe ich in meiner Haushaltsrede die Befürchtung formuliert, dass im Wahljahr das Geld nur so sprudeln wird. Wenn ich mir den Wunsch zum Bau eines großen zentralen Rathauses, den Planungsauftrag zur Erneuerung der Brücke auf dem Friedhof in Süchteln, die Ausweisung eines neuen Parkplatzes an der Sportanlage in Süchteln und den Ausbaubeschluss für den Schulhof der Gebrüder Grimmgrundschule mit einem Aufwand von über 250.000 Euro ansehe, dann stelle ich fest, dass dies so eingetreten ist.

Ich hoffe, Ihnen ist ähnlich wie beim Klimaschutz klar, dass unsere Kinder in der Zukunft unsere Schulden abbezahlen müssen.

So, jetzt komme ich zum Ende:

Es wird Sie überraschen, dass wir dem Haushaltsentwurf 2020 zustimmen werden. Der Haushaltsentwurf ist vom Ergebnis positiv, sogar mit 900.000 Euro sehr positiv! Es gilt heute keinen nicht ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Sie können davon ausgehen, dass wir nicht mit jeder demokratisch gefundenen Ergänzung zum Entwurf einverstanden sind, aber insgesamt kann bzw. ist der Haushalt, ohne dass er bereits mit neuen Schulden geplant wurde, umsetzbar. Deshalb stimmen wir ihm zu!

So, zum Schluss möchten wir unseren herzlichen Dank an die Damen und Herren der Verwaltung und hier ganz speziell der Kämmerei für Ihre Unterstützung in den Haushaltsberatungen aussprechen.