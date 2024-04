Jugendkultur in Schwalmtal „Schwalm Rock“ war ein großer Erfolg

All die Mühen und der Einsatz zahlten sich am Ende aus: Der Abend verlief friedlich, ohne Zwischenfälle: „Insgesamt sind an dem gesamten Abend nur elf Flaschen Bier kaputt gegangen“, erzählt Thönnissen mit einem Schmunzeln. Doch nicht nur als Organisator war er aktiv, sondern auch als Musiker in der Band „Copy‘ n Paste“, die gemeinsam mit anderen talentierten Bands wie „Not Yours“ und „Behind The Doors“ die Bühne rockte. Für Mina Acar, Sängerin von „Not Yours“, war der Auftritt eine unvergessliche Erfahrung: „Wir haben noch nie vor so viel Publikum gespielt und waren total nervös. Es hat alles super funktioniert und einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.“