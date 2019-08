Viersen : Das Otto-Fest am Bismarckturm von oben

Beim ersten Otto-Fest am Bismarckturm konnten die Besucher mit einem Kran bis auf 28 Meter hoch fahren. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Mit dem ersten Otto-Fest landete der Verschönerungsverein Viersen einen Volltreffer. Mehr als 400 Besucher trafen sich am Bismarckturm und feierten. Mit dem Kran konnten sie alles von oben sehen.

Von Bianca Treffer

Das Otto-Fest von oben: „Die Fernsicht ist super. Man kann bis Garzweiler gucken“, erzählt Sophie voller Begeisterung, kaum dass sie aus dem orangefarbenen Personenarbeitskorb heraus geklettert ist. Während Andre Saus der 13-Jährige aus dem Sicherheitsgeschirr hilft, legt Marie (11) bereits ein weiteres Sicherheitsgeschirr an. Im Korb geht es nach oben, bis auf 28 Meter. Die Elfjährige ist begeistert. „Das Wackeln stört gar nicht. Man ist so mit Gucken beschäftigt, dass man es gar nicht merkt“, erzählt Marie mit leuchtenden Augen.

Aber nicht nur die jungen Besucher des ersten Otto-Fests zieht es in luftige Höhen. Die Gelegenheit, einmal über den Hohen Busch zu schauen und Viersen samt Umgebung aus der Vogelperspektive zu genießen, will sich kaum einer der Besucher entgehen lassen. Zumal der Steiger direkt neben dem Bismarckturm inmitten des Hohen Busches steht. Mit diesem Angebot hat der Verschönerungsverein Viersen (VVV) bei seinem erstmalig ausgerichteten Otto-Fest am Bismarckturm den Vogel abgeschossen. Immer mehr Besucher kommen dazu.

Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Regenmänteln und -schirmen geht es zum Otto-Fest. „Vom Wetter lassen wir uns die Stimmung nicht verderben“, sagt Marina Hammes. Mit dem Bismarckturm verknüpft die ehemalige Viersener Bürgermeisterin etwas ganz Besonderes: Hier habe sie ihren ersten Kuss bekommen, erzählt sie und lächelt. Generell gibt es jede Menge Erinnerungen rund um den Bismarckturm, der einst mit seiner Aussichtplattform lockte, die heute aber nicht mehr zugänglich ist. „Als Kind bin ich fast jeden Sonntag mit meinem Vater zum Turm gegangen. Bei klaren Wetter konnte man bis Düsseldorf sehen“, erinnert sich Hans-Willy Bouren. Es sei eine tolle Sache, dass der jetzige Vorstand vom VVV so aktiv sei und den Turm damit quasi wieder zum Leben erwecke, sagt der stellvertretende Viersener Bürgermeister.

Als eine fantastische Idee bezeichnet Anne Bieler das Otto-Fest. Begleitet von der Live-Musik stehen die Besucher in kleinen Grüppchen zusammen, genießen ihren Wein oder ein Glas Bier. Der Geruch von frisch gegrillten Würstchen liegt in der Luft. In den ersten Jahren nach der Fertigstellung 1901 sei der Turm Otto von Bismarck zu Ehren einmal im Jahr mit rund vier Meter hohen Flammen beleuchtet worden. Mit dem Otto-Fest soll an diese alte Tradition angeknüpft werden – allerdings mit Lichttechnik. Fast mystisch wirkt der 18 Meter hohe Bismarckturm im Licht der farbigen Scheinwerfer, die ihn im oberen Bereich in blaue und am Podest in rote Töne tauchen. „Einfach nur schön“, lautet der Kommentar eines Besuchers.

Aber nicht nur das Fest an sich lässt den Vorstand vom VVV strahlen. Oliver Bürkel von Waldhausen & Bürkel ist ebenfalls vor Ort. Das Autohaus sponsert ein Materiallager für den VVV. Das soll nach dem Erteilen einer Baugenehmigung sowie einer entsprechenden Absprache mit Stadtförster Rainer Kammann am Hohen Busch aufgebaut werden. „Wir können dann unser Material zum Arbeiten vor Ort lassen, was uns sehr entgegen kommt“, sagt Marc Tappiser, erster Vorsitzender vom VVV, erfreut.