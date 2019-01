Laarer See in Brüggen : Drittes gestohlenes Auto wieder aufgetaucht

Dem Arbeiter-Samariter-Bund in Brüggen wurde drei Pflegedienstwagen entwendet. Jetzt wurde das dritte und letzte Fahrzeug wieder gefunden. Foto: Polizei/Polizei Viersen

Brüggen Ein Zeuge entdeckte das dritte gestohlene Pflegedienst-Auto am Samstag in Brüggen am Laarer See.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(saja) Das dritte gestohlene Pflegedienstfahrzeug aus Brüggen ist wieder aufgetaucht: Wie die Polizei berichtete, nahm ein aufmerksamer Zeuge am Samstag gegen 18.13 Uhr telefonisch Kontakt zur Einsatzleitstelle der Polizei in Viersen auf. In Brüggen, im Hinterhof einer Gaststätte am Laarer See, hatte er das dritte und damit letzte der gestohlenen Pflegedienstfahrzeuge entdeckt. Der Fiat mit dem Kennzeichen VIE-YR205 war in der hintersten Ecke am Müllcontainer abgestellt worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.