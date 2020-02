Winterbrauchtum in Viersen : Das bunte Ende des Sitzungskarnevals

Viersen Mehr als 700 Besucher feierten beim Dämmerschoppen in der Festhalle, auch die Galasitzung der KG Helenabrunn begeisterte.

Mehr als 700 Leute haben fröhlich beim Dämmerschoppen des Festausschusses Viersener Karneval in der Festhalle gefeiert. Das Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. sowie das Kinderprinzenpaar Luca I. und Sophie I. schauten sich das bunte Treiben im Saal von der Bühne aus an – mit der aufflackernden Gondel des Prinzen aus der Schweiz hoch oben an der Decke. Viele hatten sich für die Party kostümiert und liefen als skurrile Figuren durch den Saal. Ein Non-Stop-Programm auf der Bühne bis nach Mitternacht mit Musik und Tanz heizte die Stimmung an.

Walter Schmitz und Christoph Grundmann, stellvertretende Senatspräsidenten der Narrenherrlichkeit Viersen, moderierten den Abend. Begeistert war Senatspräsident Frank Schiffers über ihre Moderation und Auftritte der Viersener Gruppen. „Die Narrenherrlichkeit lebt durch und mit euch. Macht weiter so.“ „Diese Party soll so langsam der Start in den Straßenkarneval sein“, sagt schmunzelnd Senats-Geschäftsführer Karl Braun. Kanzler Dirk Mangold stellte seinen Auszubildenden vor: den 13-jährigen Jakob Beeck mit der Mützen-Aufschrift „Kanzler in Ausbildung“. „Ich habe eigentlich weniger mit Karneval zu tun“, erzählte Andreas Kiesel, der um die Ecke wohnt. Als „Steampunk“ aus der literarischen Strömung von Jules Verne trank er seine Bierchen. Brigitte Hohnstock war mit den Dreistadt-Möhnen Viersen da, in einem anderen Outfit als sonst: „Spanien Olé“. „Wir kommen von der Damensitzung in Holt“, verriet die Süchtelnerin Barbara Kriwietz aus einer Gruppe von Blumenmädchen.