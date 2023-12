Adventszeit in Viersen-Dülken Was der „Dülkener Weihnachtstreff“ bietet

Für Samstag, 3. Dezember, lädt das City­manage­ment der Stadt Viersen zum großen „Weih­nachts­gebimmel“ ein. Von 11 bis 17 Uhr geht es dann in der Alt-Viersener Innen­stadt weihnachtlich zu. In der Fuß­gänger­zone verteilt gibt es Bastelaktionen für Kinder und Kinderschminken, auf dem Sparkassenvorplatz Stände mit handwerklichen Waren. Ein musikalisches Rahmen­pro­gramm mit Posaunenchor & Co. an verschiedenen Standorten und eine Bimmelbahn sorgen für ein vorweihnachtliches Einkaufserlebnis. Die kleine Bimmelbahn pendelt zwischen Rat­haus­markt und Sparkassenvorplatz und lädt zur kostenlosen Rundfahrt ein. Der lustige Schaffner Herr Pomorin betreut die kleinen und großen Fahrgäste. Die Haltestellen erkennt man an „Heimat­shoppen“-Schildern mit Weihnachtsmützen. An einer der Haltestellen können Kinder ein eigenes Tannenbäumchen schmücken und Holzanhänger und -magnete gestalten.