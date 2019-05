Schwalmtal-Waldniel : Grundwasserarbeiten an ehemaliger Wäscherei gestartet

Schwalmtal Der Kreis Viersen sowie der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung filtern Schadstoffe aus dem Grundwasser im Waldnieler Ortszentrum.

Die Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Waldniel hat begonnen. Auftraggeber und Maßnahmenträger ist der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AVV), der die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Kreis Viersen koordiniert. Die Kosten werden insgesamt auf 400.000 Euro geschätzt. Davon trägt der AAV 80 Prozent und der Kreis Viersen die übrigen 20 Prozent.

An acht Stellen wird ein Wirkstoff verdünnt über die Messstellen in den Schadensbereich geleitet. Das Mittel zersetzt die Schadstoffe zu umweltneutralen Stoffen wie Kohlendioxid und Wasser. „Das Verfahren ist in Deutschland seit Mitte der 2000-er Jahre etabliert und erprobt“, erklärt Bernd Steinweg, Leiter der Abteilung Abfall, Bodenschutz, Altlasten des Kreises Viersen. Die Kampagnen laufen über drei Jahre an 14 bestehenden Infiltrationsbrunnen in der Ortsmitte und werden durch einen Gutachter überprüft.