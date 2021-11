Bildung in Viersen : Das Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken

Das Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken ist eine Schule in der Trägerschaft des Bistums Aachen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Dülken Viertklässler und ihre Eltern stehen in diesen Tagen vor der spannenden Frage: Welche weiterführende Schule soll es denn werden? Wir stellen Viersens Schulen im kurzen Steckbrief vor.

Anschrift Brandenburger Straße 7, 41751 Viersen-Dülken

Schüler 857 Schüler*innen

Lehrer 77 Lehrer/innen, davon 20 Teilzeitbeschäftigte, sowie einen Sozialpädagogen mit voller Stelle und einen Schulseelsorger

Schulmotto Eine prägnante Kurzformel für unser pädagogisches Programm lautet: Lernen – Leben – Gestalten.

Welches Profil hat die Schule? Das AMG ist ein Gymnasium in der Trägerschaft des Bistums Aachen. Wir gestalten unsere Schule nicht alleine als Ort des Lernens, sondern auch des Lebens – als Zuhause für den Tag. Der Unterricht über den ganzen Tag verteilt. Für die jüngeren Schüler*innen gibt es anstelle von Hausaufgaben zusätzliche Übungsphasen im Unterricht, deshalb ist in jedem Hauptfach eine Stunde mehr Unterricht als üblich. In der Mittagspause und nach dem Unterricht bieten wir ein vielfältiges AG-Angebot, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in unserer Freizeiträumen, der Bibliothek und dem weitläufigen Schulgelände. Auch die Übernahme von kleinen Diensten für die Gemeinschaft ist zentraler Bestandteil unseres Schulprogramms. Wir kümmern uns um jeden Schüler, weil er uns als Mensch wichtig ist. Wir gestalten unser Schulleben auf der Basis eines christlichen Menschenbildes. Wir sind eine Angebotsschule, die Eltern für ihr Kind unabhängig vom Wohnort wählen können, wenn sie - unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit - das ganzheitliche Erziehungskonzept der Schule bejahen und mittragen. Das AMG ist eine „private Ersatzschule“, erhebt aber kein (!) Schulgeld. Alle Schulabschlüsse - einschließlich Zentralabitur - entsprechen denen an öffentlichen Schulen.

Auf was ist die Schulleiterin besonders stolz? 1. Ich habe den Eindruck, dass unsere Schüler*innen gerne zum AMG kommen, sie fühlen sich in der Schule angenommen und beheimatet – und das wirkt über die Schulzeit hinaus, so dass sich auch viele Ehemalige als Teil der Schulgemeinde verstehen.

2. Unsere Schüler*innen übernehmen gern und selbstverständlich Verantwortung für sich und andere Menschen. Sie engagieren sich in vielfältigen Bereichen für hilfsbedürftige Menschen.

3. Bei allen anstehenden Schulentwicklungsprozessen stellen wir die ganzheitliche Entwicklung der Schüler*innen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen. So nehmen Angebote, die nicht unmittelbar nützlich, aber für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler sehr wichtig und wertvoll (z.B. im Bereich Musik und Kunst) sind, breiten Raum im AMG ein.