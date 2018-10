Das AKH Viersen hat eine Zentrale interdisziplinäre Notaufnahme eingerichtet

Krankenhaus in Viersen

Viersen Das Allgemeine Krankenhaus Viersen hat seine Notaufnahme neu strukturiert. Die erste Bilanz des Chefarztes fällt positiv aus.

Komme etwa ein Patient mit einem Unterschenkelbruch in die Klinik, liege in einer normalen Notaufnahme der Fokus fast ausschließlich auf der Versorgung des Bruchs, erläutert Garczarek. In der Zina werde bei medizinischen Fragen oft eine weitere Fachmeinung eingeholt. „Bei diesem Beispiel würde geklärt, ob es für den Bruch auch internistische Ursachen oder begünstigende Faktoren gibt – und zwar mit einem Internisten.“