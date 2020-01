Karneval in Viersen : Das älteste Prinzenpaar ist jung geblieben

Josef und Inge Kamps sind seit November das Prinzenpaar des Vereins Festausschuss Süchtelner Karneval. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Josef und Inge Kamps gelten als das älteste Prinzenpaar am Niederrhein. Dem Terminstress sehen sie gelassen entgegen.

Josef Kamps weiß, dass es anstrengend wird. Da macht er sich nichts vor. In den kommenden Wochen wird es Tage geben, an denen er von morgens bis abends unterwegs ist, von Kita zu Seniorenheim hetzt, von Gaststätte zu Festsaal, Bühne zu Bühne. Na und? So ist eben der Alltag eines Karnevalsprinzen mitten in der Session – und dem fühlt sich der 79-Jährige ebenso gewachsen wie seine Frau Inge, 80 Jahre alt. „Wir sind fit genug. Und wir sind mit ganzem Herzen dabei“, sagt Kamps. Die Süchtelner gelten als das älteste Prinzenpaar am Niederrhein. Ob sie wirklich sicher sind, dass sie mit all den jüngeren Prinzenpaaren in der Region mithalten können? „Aber ja“, sagen beide. Und haben auch schon einen Weg gefunden, wie sie Skeptikern am besten begegnen: mit Humor.

Seit dem 12. November sind Josef und Inge Kamps offiziell das neue Prinzenpaar des Vereins Festausschuss Süchtelner Karneval. „Alt und Jung feiert Karneval mit Schwung“, lautet ihr Sessionsmotto. „Die Jugend ist zwar nicht alles, aber ohne die Jugend ist alles nix“, sagt Josef Kamps – deshalb hat sich das Paar bewusst für ein weit jüngeres Team entschieden, das es bei seinen Auftritten begleitet. Zwei Mitglieder arbeiten im Pflegedienst, „bei der Proklamation habe ich gesagt: Wir haben unser Pflegepersonal schon dabei, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen“, erzählt Kamps. „Für uns war die Proklamation ein Traum“, ergänzt er. Seitdem habe es schon ein paar Auftritte für das Süchtelner Prinzenpaar gegeben, doch so richtig los geht es erst jetzt.

Info Drei Kinder, drei Enkel und ein Kleid Privat Josef Kamps kommt gebürtig aus Mönchengladbach-Rheydt, Inge Kamps aus Duisburg. Seit rund 40 Jahren leben sie in Süchteln. Das Paar hat drei Kinder und drei Enkel. Kostüm Inge Kamps hat ihr Prinzessinenkleid selbst entworfen.

Speziell vorbereitet auf die kommenden Wochen haben sich Josef und Inge Kamps nicht. „Wir leben genau so weiter wie bisher. Wenn wir gesund bleiben, sehen wir keine Schwierigkeiten“, sagt Inge Kamps. Und: „Krank werden können die jüngeren Paare auch“, ergänzt sie, das habe nichts mit dem Alter zu tun. Ihr Mann und sie hätten ja sogar einen Vorteil. „Wir sind Rentner. Wir haben also mehr Freizeit und können länger schlafen.“

Seit 1996 sind die beiden in Vorruhestand. Josef Kamps war vorher als Messtechniker in einem Unternehmen in Mönchengladbach angestellt, über die Arbeit lernte er seine Frau kennen. Sie ist gelernte technische Angestellte. Nebenbei war Josef Kamps ehrenamtlich in Fußballvereinen aktiv. So gehörte er etwa 25 Jahre dem Vorstand des ASV Einigkeit Süchteln an, bis heute engagiert er sich im Sportverein Lürrip in Mönchengladbach, wenn er gebraucht wird. Einer seiner drei Enkel sei dort Mitglied, erklärt Kamps. „Wir sind immer wieder mal gefragt worden, ob wir Prinzenpaar werden möchten. Ich war ja auch ziemlich bekannt hier“, erzählt er. Aber so fit wie jetzt war er zwischenzeitlich nicht immer, gesundheitlich habe das nicht gepasst. Bis jetzt.

Einige Male hätten sie schon zu den Begleitgruppen anderer Prinzenpaare gehört, „wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Inge Kamps. Zu Hause in ihrem Reihenhaus in Süchteln konnten die beiden in den vergangenen Wochen noch mal Kraft schöpfen, gemütlich auf der großen braunen Ledercouch im Wohnzimmer entspannen, Skalare, Diskusfische und Barsche in den Aquarien im Keller beobachten. Oder sie machten Touren mit ihrem Sportwagen, „schnelle Autos sind mein Hobby“, erzählt Inge Kamps. Ihr Sessionslied trägt deshalb den Titel „Vollgas“.