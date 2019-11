Brauchtum in Viersen-Süchteln : Süchtelns junggebliebenes Prinzenpaar inthronisiert

Das älteste Prinzenpaar am Niederrhein ist jetzt im Amt - und das Vorgänger-Prinzenpaar ist jetzt ein Liebespaar

Der Saal tobte und bebte bei der Prinzenproklamation des 60-jährigen Festausschusses Süchtelner Karnevals im Josefshaus. Das frisch gekürte Prinzenpaar Josef II. und Inge I. (Kamps) und ihre Begleitung (die mit drei Generationen antrat) stimmte ihr neues Sessionslied an: „…he, he, he, wir feiern Alt und Jung, he, he, he, wir feiern Karneval mit Schwung… Nach dem überwältigenden und tosenden Empfang im Saal für das neue Prinzenpaar wurde es auf der Bühne inthronisiert. Bürgermeisterin Sabine Anemüller und Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger legten dem Prinzen die Prinzenkette um, übergaben ihm die Prinzenmütze und das Zepter als äußeres Zeichen der Regentschaft. Sabine Anemüller hatte für ihn auch den Rathausschlüssel dabei.