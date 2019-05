Brüggen : Mit der App durch die Kasematten

Brüggen Das 2014 begonnene Interreg-Projekt „Kulturgeschichte digital“ ist nun abgeschlossen.

Das Ziel war es, Stätten in der Nähe von Radwegen oder Wanderstrecken aufzuarbeiten, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die grenzüberschreitende Kulturgeschichte digital aufzubereiten. 2,6 Millionen Euro investierte die Europäische Union in das Interreg-Programm Deutschland-Nederland. 330.000 Euro kostete die Umgestaltung der Brüggener Kasematten. Rund 100.000 Euro trug die Gemeinde Brüggen als Eigenanteil. Mehrkosten entstanden durch die digitale Darstellung in den Kasematten. Die EU unterstützte das Projekt mit 50 Prozent der Kosten. Die Provinz Limburg und das Land NRW trugen jeweils 15 Prozent der Kosten. Damit ist dieser historische Ort einer von 350 kulturhistorischen „Points of Interest“ (POI) in der Region des Naturparks Maas-Schwalm-Nette.