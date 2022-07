Musik in Brüggen : „O sole mio“ zwischen Haube und Waschbecken

Brüggen In seinem Friseursalon in Brüggen greift Dario Perrone nicht nur zu Schere und Föhn, sondern auch gern zum Mikrofon. Wo man ihn noch live erleben kann.

Dario Perrone (56) ist Brüggens singender Friseur. Dass er längst nicht auf einem Kamm pfeift, zeigt er am Samstag, 30. Juli, ab 19 Uhr, bei einem italienischen Abend im Restaurant „La Cantina“, Klosterstraße 66 in Brüggen. Ende Juni sang Perrone noch mit seiner Tochter Laurina bei der „Culturnacht“ in der Fußgängerzone von Roermond, im Schwalmtaldom trat er bei einer Hochzeit auf, auch in Altenheimen erfreute er schon mit seinem Gesang.