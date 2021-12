Leseraufruf im Kreis Viersen : Wer ist Ihr größtes Geschenk?

Kreis Viersen Sie wollen einem lieben Menschen zu Weihnachten eine Freude machen? Es müssen ja nicht immer Parfüm oder Socken sein. Machen Sie mit bei unserer Aktion „Du bist mein größtes Geschenk“! Hier steht, wie’s geht.

Egal ob neue Uhr, schicker Schal, exquisites Parfum oder liebevoll selbst gebastelter Kalender – wer lässt sich nicht gerne an Weihnachten mit schönen Dingen beschenken. Aber manchmal sind es auch Menschen, die für andere das größte Geschenk sind. Das Baby, auf dessen Geburt die Eltern schon kaum noch zu hoffen gewagt hatten. Die Altenpflegerin im Seniorenheim, die sich gerade jetzt in der Pandemie besonders rührend um die Senioren kümmert. Die Oma, die immer sofort zur Stelle ist, wenn die Kinder und Enkel sie brauchen. Der Ehrenamtler im Verein, der alles im Blick behält, die Lehrerin, die sich unermüdlich einsetzt. Oder, oder, oder. Wir möchten von Ihnen wissen: Wer ist Ihr größtes Geschenk? Die schönsten Geschichten sollen dann in der Weihnachtsausgabe des „Grenzland-Kurier“ zu lesen sein.

Und so machen Sie mit Sie wohnen in Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal oder Niederkrüchten und möchten sich bei jemandem bedanken, der für Sie ein richtiges Geschenk ist? Dann schicken Sie uns eine E-Mail. Einsendeschluss ist Sonntag, 19. Dezember. Geben Sie bitte Ihren Namen und eine Telefonnummer, möglichst Mobilnummer an, unter der Sie tagsüber gut erreichbar sind. Und dann möchten wir natürlich wissen, wer für Sie das größte Geschenk ist – und warum. Ein paar Sätze reichen aus. Sie können auch mehr schreiben und schon ein Foto mitschicken (mindestens 1 MB groß), das Sie und den Menschen, der für Sie Ihr „Geschenk“ ist, zeigt. Dieser muss natürlich generell mit einer Veröffentlichung – Text plus Foto – einverstanden sein. Wir suchen die schönsten Geschichten aus und veröffentlichen sie in der Weihnachtsausgabe des Grenzland-Kurier.