Kfz-Branche in Brüggen Daniela Schmetz liebt ihren Job als Abschlepperin

Daniela Schmetz blickt zu ihrem Fahrzeug mit dem Kennzeichen „VIE WS 240“. „Mein Vater wollte ihn schon dreimal verkaufen“, sagt sie. „Ich kann mich aber nicht von ihm trennen. Ich habe ihn komplett überholt und er ist nach wie vor im Einsatz.“ Dieser „er“ ist kein Auto, sondern ein Abschlepper mit Fahrerhaus, Plateau, Seilwinde mit Radrollhilfen und Brille, wie die Abschlepp-Vorrichtung genannt wird. Schmetz und ihren Abschlepper verbindet etwas ganz Besonderes. „Als ich 2010 die Prüfung zum Berufskraftfahrer mit der Qualifikation zum EU-Kraftfahrer erfolgreich abgelegt habe, sagte mein Vater, ich solle mal zur Halle kommen“, erinnert sich die 39-Jährige. Als sie an der Halle des elterlichen Reifenunternehmens Schmetz in Bracht ankam, stand dort der Abschlepper. Es war das Geschenk zur bestandenen Prüfung. „Da sind auf beiden Seiten Tränchen geflossen“, erzählt Schmetz. Denn bis zu dem Tag, an dem sie die Prüfung ablegte und endlich ein stückweit in ihren Traumberuf einsteigen konnte, ist einiges geschehen.