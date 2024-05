Stadt und Menschen Tänzchen zwischen Fleischtheke und Konserven

Scarlett Andrews und Christian Christl begeisterten Tänzer und Zuhörer. Das Rezept für Dancing Dülken: man nehme Spitzenmusiker mit Herz für Soziales, verorte sie direkt vor Edekas Fleischtheke. Auf Einladung des Initiators Volkmar Hess erlebten am Wochenende, an dem Nachtwächter und Türmer zu Gast in Dülken waren, rund 60 Gäste einen Abend zum Genießen. Der Erfolg hatte zahlreiche Väter: Dank Unterstützung durch Sparkasse Krefeld und Kanzlei Steffen Hahn sowie des sozialen Engagement aller Akteure war auch diese Veranstaltung eine eintrittsfreie – sodass der Hut herum ging. Die Hutsammlung zugunsten des „Förderverein Clara Schumann Gymnasiums Dülken“ ergab 362 Euro.