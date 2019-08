Brüggen : Dachstuhl in Brüggen ausgebrannt

An der Königstraße in Bracht brannte ein Dachstuhl. Foto: Günter Jungmann

Brüggen Die Brüggener Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Wohnhausbrand in Brüggen-Bracht gerufen worden. Laut Angaben von Gemeindebrandinspektor Marcel van Montfort brannte im ersten Stock eines Gebäudes an der Königstraße ein Zimmer, die Flammen griffen auf den Dachstuhl über und zerstörten diesen.

Wie van Montfort berichtet, wurde die Feuerwehr um 13.48 Uhr alarmiert. 39 Kräfte der Brüggener Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Mit Atemschutz und Drehleiter von außen versuchten sie, die Flammen zu löschen. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, berichtete der Gemeindebrandinspektor. Verletzt wurde niemand.

Die zwölf Bewohner des Gebäudes hätten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entweder selbst retten können oder waren zu dem Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause, sagte van Montfort, der am Nachmittag auf einen Statiker wartete, um das Gebäude zu begutachten. „Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar“, sagte er. Acht der Bewohner seien durch das Ordnungsamt anderweitig untergebracht worden, vier fanden demnach andere Lösungen.

Die Kreispolizei Viersen konnte zunächst keine Angaben zur Ursache des Feuers oder zur Schadenshöhe machen.

(emy)