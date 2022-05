Handwerk im Kreis Viersen : Dachdecker erleben Krise trotz vieler Aufträge

Dachziegel sind zurzeit entweder gar nicht zu bekommen oder werden immer teurer. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Kreis Viersen Dachdecker haben derzeit viel zu tun. Die Nachfrage ist enorm, die Auftragsbücher sind voll. Gleichzeitig sind Materialien wie Dachziegel nur schwer zu bekommen. Was Kunden jetzt unternehmen sollten.

Von Sven Schalljo

Dachdecker im Kreis Viersen sind aktuell in einer schwierigen Situation. Materialien wie Dämmstoffe, Bitumenschweißbahnen, Zubehör zu Photovoltaikanlagen oder insbesondere Dachziegel sind entweder gar nicht zu bekommen, oder mit stetig steigenden Preisen versehen. Für die Unternehmen, ob groß oder klein, bedeutet das, dass aktuell keine Aufträge mehr angenommen werden. „Die Situation ist wirklich kritisch und wird von Tag zu Tag schlimmer“, sagt Unternehmer Marcus Ivangs. „Ich habe so etwas noch nie erlebt.“

Ivangs führt im 26. Jahr das Unternehmen gleichen Namens in Viersen mit 22 Angestellten allein auf dem Dach. „Seit Wochen kümmere ich mich vier, fünf Stunden am Tag nur noch um Materialbeschaffung“, berichtet der Dachdeckermeister. Und dieser Mangel betreffe nicht nur die Dachdecker, sondern auch weitere Branchen: „Ein Kollege hat auf dem Auto sinngemäß stehen ‚Kein Haus ohne Dach‘. Und das stimmt.“ Wenn ein Rohbau nicht gedeckt werde, dann könnten weder ein Trockenbauer noch ein Elektriker rein. „Wenn wir nicht arbeiten können, dann hängen ganze Gruppen von Handwerkern in der Luft“, sagt Ivangs. „Wenn sich die Lage nicht bald bessert, dann muss ich im Herbst vorübergehend zumachen. Mit allen Folgen.“ Und das „trotz hervorragender Auftragslage“.

info Preisgleitklauseln bringen Unsicherheit Verträge Auch, wer bereits einen der seltenen Termine beim Dachdecker ergattern konnte und nun auf den Beginn der Arbeiten wartet, kann einer massiven Preissteigerung entgegen sehen. Alle Unternehmen haben seit Jahresbeginn sogenannte Preisgleitklauseln in die Verträge aufgenommen. Das bedeutet: Erhöht sich der Preis der Materialien, so steigt der Endpreis entsprechend. Anteil Je nach Arbeit kann der Materialanteil variieren, liegt aber meist bei rund 50 Prozent. Wenn sich also die Preise von Ziegeln, Schweißbahnen oder Dämmstoff um 30 Prozent erhöhen, so steigt der Endpreis um etwa 15 Prozent. Kunden sollten also für entsprechende Rücklagen sorgen und diese berücksichtigen.

Die Situation treibe absurde Blüten. „Ich habe zum Beispiel eine Baustelle, in der wir erst im Juli aktiv werden. Nun brauchten wir dort ein 1000-Quadratmeter-Trapezblech. Auch das ist schwer zu bekommen. Ich habe es jetzt schon bestellt und der Lieferant sagte: ,Du kannst es jetzt haben oder Ende des Jahres.‘ Ich musste es also kaufen und es liegt nun auf der Wiese.“ Das Kapital sei so lange gebunden: „Und ich hoffe, dass alles glatt geht“, so der Fachmann.

Dachdecker Marcus Ivangs aus Viersen steht neben Dachlatten, die derzeit auf dem Markt schwer zu bekommen sind. Foto: Ivangs Foto: Ivangs

Dachziegel habe er bis vor Kurzem am einen Tag bestellt und hatte sie am nächsten auf der Baustelle. „Jetzt werde ich ausgelacht, wenn ich sie für denselben Monat haben will“, sagt er.

Über die Gründe für die Materialknappheit lässt sich nur spekulieren. Zumal die Produktion nicht zurückgeschraubt wurde. Im Gegenteil.

„Wir laufen komplett auf Volllast, haben sogar notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Sommer verkürzt – auch, weil einige Komponenten für neue Anlagen nicht lieferbar sind“, sagt Gerald Laumans, Inhaber der gleichnamigen Ziegelwerke in Brüggen-Bracht. „Trotzdem ist die Nachfrage so gewaltig, dass ich sogar die Erreichbarkeit meiner Mitarbeiter reduzieren musste, damit wir die eingehenden Aufträge überhaupt erfassen und abarbeiten können. Eine solche Situation habe ich in 26 Jahren nicht erlebt.“ Dabei tue er alles, um zumindest regionale Stammkunden zu beliefern.

„Wir versuchen gar nicht erst, neue Kunden, zumal in Entfernung, zu akquirieren. Die Situation ist trotz guter Geschäfte aus unserer Sicht total unbefriedigend“, sagt Laumans. Dabei drohe das dicke Ende noch. „Über uns hängt natürlich das Damoklesschwert der Verknappung von Gas. Wenn es wirklich so kommt, dass nur noch Privathaushalte und systemwichtige Betriebe beliefert werden, dann würde die Produktion zurückgehen“, fürchtet er.

Für Innungs-Obermeister Uli Heurs aus Nettetal ist das Problem vor allem strukturell. „Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass die vormals mittelständisch geprägte Zulieferindustrie immer mehr von großen Konzernen und Holdings übernommen wurde. Dort wurden Produkte künstlich verknappt und Lieferketten internationalisiert“, sagt er. „Nun brechen diese Ketten zusammen, weil Chinas Häfen gesperrt sind, Russland und die Ukraine wegfallen und so weiter. Schon wankt das System.“ Und: „Die höheren Kosten wollen die Unternehmen weiter geben. Beispielsweise gibt es da BMI, einen großen Konzern. Die haben nun einen Auftragsstopp verfügt – bis Montag. Dann ist alles wieder normal erhältlich, aber zu deutlich erhöhten Preisen. Geändert hat sich dann nichts, außer der Preis“, sagt er.

Für die Branche sei das katastrophal. „Ich denke, wir werden alle trotz voller Auftragsbücher im Herbst in Kurzarbeit gehen.“ Und was dann passiert? „Ich hoffe nur, dass die Kassen des Bundes auch nach Corona noch genug dafür hergeben“, sagt der Arbeitgeber für neun Angestellte, der seit 2000 das vormals väterliche Unternehmen führt.