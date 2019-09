Jazzfestival Viersen : Der Jazz-Entertainer

Viersen Curtis Stigers präsentierte am Freitagabend beim Jazzfestival ein Great American Songbook mit Augenzwinkern und einem leisen “Yeah”.

Stimmig und gefällig ist das, was er auf der Festhallenbühne präsentiert: Mit seiner exzellenten Band verpasst er “It’s alright” von Elvis Presley, “You inspire me” von Nick Lowe, “Things have changed” von Bob Dylan, “Fools in Love” von Joe Jackson ein geschmeidiges, manchmal eigenwilliges Jazz-Arrangement. Zugegeben, sein Swing hat keine Ecken und Kanten. Da tut nichts weh, da stört nichts. Stigers’ Rauchstimme fügt sich da ein, als müsse es so sein. Sie hat nicht den dämonischen Unterton eines Tom Waits und nicht die kratzende Heiserkeit eines Rod Stewart.