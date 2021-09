Corona im Kreis Viersen : Covid-19-Patient aus Viersen gestorben

Ein 49 Jahre alter Mann aus Viersen starb an den Folgen seiner Corona-Infektion. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Opfer im Kreis Viersen erhöht sich damit auf 110. Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt 44 Neuinfektionen – darunter zehn Fälle an neun Schulen und je ein Fall an zwei Kindertagesstätten

Ein 49-jähriger Mann aus Viersen ist an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Mittwoch mit. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Opfer im Kreis Viersen auf 110. Es ist der erste Todesfall seit 25. Juni. Die Anfrage unserer Redaktion, ob der Verstorbene geimpft war, ließ der Kreis unbeantwortet.

Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt 44 Neuinfektionen – darunter zehn Fälle an neun Schulen und je ein Fall an zwei Kindertagesstätten. 38 Prozent der Neu-Infizierten sind jünger als 20 Jahre. Insgesamt gelten aktuell 508 Einwohner als infiziert, acht mehr als am Vortag. Der Inzidenz-Wert sank von 106 am Dienstag auf 101.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Mittwoch sieben Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Er muss invasiv beatmet werden.

68,4 Prozent der Einwohner des Kreises Viersen haben laut Kassenärztlicher Vereinigung eine erste Impfdosis erhalten, 61,2 Prozent haben vollständigen Impfschutz.

Und so entwickelten sich die Infizierten-Zahlen: Viersen: 120 (+5), Nettetal: 75 (+2), Brüggen: 27 (-1), Schwalmtal: 35 (-1), Niederkrüchten: 11 (+2), Kempen: 63 (+5), Willich: 78 (+/-0), Grefrath: 26 (-2), Tönisvorst: 73 (-2).

