Freizeit in Niederkrüchten : Countdown für den „Lütterbeach“

Niederkrüchten Caterer Klaus Amberg bereitet alles für die mehr als 200 Plätze am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten vor. Der große Sandkasten ist gefüllt, die Hütten werden jetzt eingerichtet. Worauf die Besucher sich freuen können.

Klaus Amberg, Initiator der Außengastronomie Lütterbeach“ am Lindbruch, ist am Donnerstagmorgen voller Hoffnung - auch wenn der Wetterbericht Unwetter wie Sturm und Hagel ankündigt. „Wir freuen uns sehr auf die erste Saison ohne Corona-Einschränkungen – und auf viele Tage mit gutem Wetter“, sagt der Caterer. Für ihn ist die Gastronomie unter freiem Himmel zu einem wichtigen Posten geworden – erst recht, da in der Corona-Pandemie zahlreiche Firmenevents ausgefallen sind. „Doch jetzt geht es wieder los“, sagt der Caterer zufrieden. Sein Eindruck: „Die Gäste freuen sich jedes Jahr auf den ,Lütterbeach‘, aber in diesem Jahr besonders.“ Zumal es in Alt-Niederkrüchten keine andere Gaststätte mehr gebe.