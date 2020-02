Corona-Virus in Norditalien : Corona-Virus – Odyssee einer Viersenerin

Die Viersener Studentin Dana Bildau (21) hat ihr Auslandssemester in Norditalien abgebrochen - aus Furcht vor einer Quarantäne wegen des Corona-Viruses. Foto: Bildau

Viersen Bei einem Auslandssemester in Norditalien kam Dana Bildau dem Corona-Virus nahe. Nach der Schließung der Uni versuchte sie, nach Viersen zurückzukehren, aus Furcht vor einer Quarantäne.

Dana Bildau ist einfach nur erleichtert. Sie hat es geschafft, Norditalien sicher zu verlassen. „Ich hatte Angst, dass auch unser Dorf wegen des Corona-Virus abgeriegelt wird und wir dort bleiben müssen“, erzählt die 21-jährige Viersenerin. Sie wohnte seit drei Wochen in 15.000-Einwohner-Sädtchen Castellanza, rund eine halbe Stunde von Mailand entfernt. An der dortigen Università Carlo Cattaneo hatte sie Kurse für ihr Studium „International Marketing“ an der Fontys-Hochschule in Venlo belegt. „Das Corona-Virus haben wir bis Samstag gar nicht so wahrgenommen“, schildert die junge Frau. Zwar habe sie zuvor von Dörfern in der Nähe gehört, die nach Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden waren. Aber noch war das Virus für die Viersenerin eine eher entfernte Bedrohung – bis die Studentin am Samstag einen Brief von der Universität erhielt. Darin wurde die Schließung der Uni aus Sicherheitsgründen bis zum kommenden Montag angekündigt.

In Italien ist die Zahl der Corona-Toten am Montagabend auf sieben gestiegen. Mehr als 220 Menschen sind dort infiziert, die meisten Fälle sind in der norditalienischen Region Lombardei gemeldet. Das Virus hat drastische Auswirkungen auf das öffentliche Leben: Auch in Venetien sind seit Montag öffentliche Einrichtungen geschlossen, Veranstaltungen zum berühmten Karneval in Venedig wurden abgesagt. So will die Regierung die Ausbreitung des Virus verhindern. In der Nacht zu Montag war zudem der Bahnverkehr über den Brenner für vier Stunden eingestellt worden. Bei zwei Frauen in einem Nachtzug bestand Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus; er bestätigte sich nicht..

„Als wir erfahren haben, dass Großveranstaltungen wie Konzerte und der Karneval in Venedig abgesagt wurden, haben wir uns schon Sorgen gemacht“, erzählt Dana Bildau. Die italienischen Kommilitonen seien die ersten gewesen, die in ihre Heimatstädte und -dörfer abgereist seien. Im Studentenwohnheim, wo sonst rund 400 Menschen leben, darunter Deutsche wie Dana Bildau, aber auch Belgier oder Niederländer, sei es plötzlich spürbar leer geworden. „Jeder hat versucht, nach Hause zu kommen“, sagt die 21-Jährige. Die anfänglich Freude über eine Woche geschenkter Zeit nach der plötzlichen Schließung der Universität habe sich rasch gewandelt. „Erst haben wir ja noch gedacht: Nutzen wir die Zeit, um etwas rumzureisen“, sagt Dana Bildau. Doch dann sei die Unsicherheit gekommen – und mit ihr die Sorge, auch Castellanza womöglich nicht mehr verlassen zu können. „Das leere Studentenwohnheim, das war schon ein unheimliche Gefühl“, so die Viersenerin. Verstärkt wurde das Gefühl von Handybildern, die ihr Freunde geschickt hatten: Diese zeigten leere Regale in einem nahen Supermarkt – Hamsterkäufe aus Furcht vor der Covid-19.

Auch sie versuchte jetzt gemeinsam mit zwei Freunden, so schnell wie möglich nach Deutschland zurückzukehren. Die erste Option war ein Flug: „Doch Tickets nach Düsseldorf oder Köln sollten 300 Euro kosten.“ Nur kurz vorher hatte die Viersenerin noch Tickets für 50 bis 1000 Euro gesehen. „Notfalls hätten wir das auch bezahlt. Aber wir haben uns für eine Fahrt im Flix-Bus nach Frankfurt entschieden“, erzählt sie. Zunächst reiste die Gruppe nach Mailand. Ursprünglich sollte der Bus um 0.50 Uhr nach Frankfurt abfahren, doch die Abfahrt verzögerte sich. An der Grenze hatte die Studentin nochmals Sorge: „Polizisten mit Atemschutzmasken stiegen in den Bus, sammelten unsere Pässe ein.“ Der bange Gedanke: „Was passiert, wenn wir nicht weiterfahren dürfen?“ Nach einer halben Stunde Aufatmen: Die Passagiere erhielten ihre Papiere zurück, konnten ihre Fahrt fortsetzen. „Wir hatten Angst, nicht mehr rausgelassen zu werden“, erinnert sich Dana Bildau.

Nach der Ankunft in Frankfurt wurde sie vom Vater eines Freundes abgeholt, kam am Sonntagnachmittag endlich in Viersen an: „Ich war einfach nur froh, in Deutschland zu sein.“

Mitgenommen hat sie aus Italien nur eine kleine Tasche, die meisten ihrer Sachen sind noch im Studentenwohnheim. Und auch wenn der Brief der Universität eine Aufnahme des Lehrbetriebs für nächsten Montag angekündigt hat - vorstellen kann sich die Viersenerin das zurzeit nicht. Wie ihre Kommilitonen will sie erstmal abwarten und noch keinen Flug zurück nach Mailand buchen. Zu groß ist die Erleichterung, nach ihrer Odyssee erstmal wieder in Viersen, zu sein. Und damit sicherer vor dem Corona-Virus.

(busch-)