Coronavirus in Viersen : Corona verunsichert Unternehmer

In einer Blitz-Umfrage wollte die IHK von den Unternehmern in der Region wissen, wie sie die Folgen der Epidemie einschätzen. Gut die Hälfte spürt aktuell Auswirkungen auf ihre Geschäfte.

Am Mittwoch waren die ersten drei Fälle im Kreis Viersen bekannt geworden. Weil zu den Infizierten die Mutter einer Schülerin des Gymnasiums St. Wolfhelm in Schwalmtal-Waldniel gehört, ist die Schule seitdem vorübergehend geschlossen. Restaurantbetreiber verzeichnen Umsatzeinbußen, weil Gäste weg bleiben, auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein kommt nun in einer Blitzumfrage zur Konjunktur zu dem Ergebnis, dass die Folgen des Corona-Ausbruchs mittlerweile für die Unternehmen in der Region spürbar sind. Reiseeinschränkungen, Infektionsschutzmaßnahmen und Probleme in der Lieferkette wirken sich demnach im Arbeitsalltag und auf betriebliche Prozesse aus. „Die Unsicherheit in der Wirtschaft ist sehr groß“, erklärte Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.