Anzahl mehr als verdoppelt : Coronavirus bei 13 Menschen im Kreis Viersen nachgewiesen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf 13 gestiegen.

Bisher ist bis 18. März das Schwalmtaler St. Wolfhelm-Gymnasium geschlossen. „Wir gehen davon aus, dass die Schule in der Komemnden woche wieder öffnet“, sagte Schwlamtals Bürgermeister Michael Pesch am Donnerstagmittag. Alle Planungen seien darauf abgestimmt. So muss das Gebäude vor der Öffnung noch vollständig desinfiziert werden. Außerdem hatte der Kreis am Mittwoch eine Schule und eine Kita in Willich geschlossen. Ob und in welchem Umfang Schließungen nötig sind, ermittelt das Kreisgesundheitsamt. Die Entscheidung zur Schließung wird dann von den jeweiligen Ordnungsämtern der neun Kommunen getroffen. Diese unterrichten die betroffenen Einrichtungen, die wiederum zuständig für die Information von Eltern und Kindern/Jugendlichen sind.

Beim Bürgertelefon ist die Zahl der Anrufer bereits am Mittwoch deutlich gestiegen, nachdem die Schließung einer Schule und einer Kita in Willich-Wekeln bekannt geworden war: Allein zwischen 8 und 10 Uhr gingen 75 Anrufe ein. Der Kreis hat die Zahl der Mitarbeiter am Bürgertelefon von drei auf fünf aufgestockt. Ärzte in Wekeln meldeten dem Bürgertelefon zahlreiche Besuche besorgter Eltern mit ihren Kindern. Häufig riefen Eltern beim Bürgertelefon an, deren Kinder in diesen Einrichtungen sind: Sie wollten wissen ob die Kinder zum Arzt müssen oder in Isolation. Dazu sagt das Kreisgesundheitsamt: Nur diejenigen Kinder, die direkt in Kontakt mit einem infizierten Menschen standen, müssen für 14 Tage in Quarantäne und werden vom Gesundheitsamt betreut. Alle anderen Kinder einer geschlossenen Einrichtung müssen nicht zum Arzt, solange sie keine Krankheitssymptome haben. Sie sollten den Kontakt zu anderen Menschen reduzieren, möglichst ein bis zwei Meter Abstand zu anderen halten, möglichst zu Hause bleiben und verstärkt auf Hygiene achten, also häufig die Hände waschen, die Hustenetikette beachten, auf Küsse und Händeschütteln verzichten. Gemeinschaftliche Aktivitäten wie größere private Feiern, Vereine, Sportgruppen, sollten abgesagt werden.