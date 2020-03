Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten steigt im Kreis Viersen auf 168

Kreis Viersen Die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Infizierten im Kreis Viersen steigt weiter an. Am Montag gab es 168 Infizierte – 13 Personen mehr als am Sonntag. Sieben positiv Geteste gelten zwischenzeitlich als genesen.

In Quarantäne befinden sich aktuell 333 Kontaktpersonen (Stand Montag, 14 Uhr). In Niederkrüchten gibt es 30 Infizierte. Die Lage im Seniorenheim in Niederkrüchten war am Montag unverändert. Die Werte der sieben im Heim betroffenen Patienten waren laut Kreis stabil. Zwei Bewohner befanden sich weiterhin zur stationären Versorgung im Krankenhaus. In Viersen wurden 22 Infizierte gezählt, in Nettetal 15, in Brüggen zwei und in Schwalmtal vier. Die meisten Infizierten leben in Willich (33). Die Testergebnisse aus dem Corona-Untersuchungszentrum fließen nach und nach in die Statistik ein. Dabei kann es aufgrund der Vielzahl von Tests zu Vezögerungen von mehreren Tagen kommen.