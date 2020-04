Corona im Kreis Viersen : Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Kreis ViErsen Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei zehn.

Die Zahl der nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen im Kreis Viersen ist seit Sonntag um drei auf 406 gestiegen. 302 Menschen sind aktuell infiziert (am Sonntag waren es 305). 94 Menschen sind inzwischen wieder gesund, am Sonntag waren es noch 88. Die Zahl der Corona-Toten lag am Montagmittag unverändert bei zehn. 21 Patienten befinden sich zurzeit in stationärer Behandlung, am Sonntag waren es noch 19 Patienten. Insgesamt 220 Menschen sind zurzeit in häuslicher Quarantäne, da sie etwa Kontakt zu einem Infizierten hatten. Dies teilte der Kreis Viersen mit.