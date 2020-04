Corona-Krise im Kreis Viersen : Achter Todesfall in Niederkrüchtener Altenheim

Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen In einem Seniorenheim in Niederkrüchten ist eine 92-jährige Bewohnerin verstorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Damit sind in der Einrichtung inzwischen acht Menschen gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kreis Viersen hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Verstorbenen auf 19 Personen erhöht. Wie eine Sprecherin des Kreises am frühen Abend mitteilte, wurde dem Kreis Viersen im Laufe des Dienstags, 14. April, ein weiteres Todesopfer aus dem Niederkrüchtener Seniorenheim gemeldet, in dem bereits sieben Menschen gestorben sind. Die 92-jährige Frau war positiv getestet worden. Insgesamt sind in dem Altenheim 30 Bewohner positiv getestet worden. Fünf Mitarbeiter sind noch infiziert, sechs befinden sich in häuslicher Isolation.

Aktuell sind dem Kreis Viersen 496 Personen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert waren oder sind. Davon sind derzeit 325 Personen infiziert, 152 Menschen gelten als genesen. 19 Personen sind verstorben. In stationärer Behandlung befinden sich im Augenblick 24 Personen, 419 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne.

Lesen Sie auch Corona-Liveblog : Schulen und Kitas in Dänemark öffnen heute wieder

Auch in anderen Senioren- und Pflegeheimen im Kreis Viersen sind Fälle einer Corona-Infektion bekannt geworden. In Viersen gibt es 14 positiv getestete Bewohner, einer ist verstorben. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet, vier Mitarbeiter sind in Quarantäne. In Willich wurden 23 Bewohner eines Pflegeheims positiv getestet, vier sind verstorben. Sechs Mitarbeiter wurden positiv getestet, sie sind in Quarantäne. In Kempen gibt es zwölf positiv getestete Bewohner, außerdem drei Mitarbeiter. Acht Mitarbeiter sind in häuslicher Isolation. In Tönisvorst, Nettetal und Viersen gibt es in vier Pflegeheimen jeweils einen positiv getesteten Bewohner.

Darüber hinaus hat das Screening-Fahrzeug des Kreises Viersen Ende vergangener Woche alle Bewohner einer betroffenen Flüchtlingsunterkunft in Kempen getestet. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Bei elf Personen war das Ergebnis positiv, bei 46 Menschen negativ.

Für die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen ergibt sich damit nun folgendes Bild: In Brüggen wurden 15 Fälle bestätigt, drei Menschen sind genesen. In Grefrath wurden 21 Fälle bestätigt, 13 Personen sind genesen. In Kempen sind es 85 (22 Genesene), in Nettetal 37 (22 Genesene, ein Toter), in Niederkrüchten 87 (13 Genesene, acht Tote), in Schwalmtal 16 (vier Genesene, ein Toter), in Tönisvorst 52 (17 Genesene, ein Toter), in Viersen 83 (22 Genesene, drei Tote), in Willich 99 (36 Genesene, fünf Tote) sowie ohne Ortsangabe ein bestätigter Fall.

(biro)